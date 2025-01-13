Капуста та морква дорожчають: які ціни на фрукти та овочі на ринках України
Активність на плодоовочевому ринку України почала зростати минулого тижня. Однак рівень попиту поки не вийшов на передноворічний рівень.
Як змінились ціни на фрукти та овочі
В Україні продовжує дорожчати білокачанна капуста, ціна зросла з 25 – 35 до 33 – 35 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Ціни на моркву, що почали зростати ще до свят, знову збільшилися: за тиждень ціна зросла з 20 – 30 до 25 – 32 гривень за кілограм.
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Дорожче, ніж наприкінці попереднього року, продавалася цибуля, вартість зросла з 13 – 16 до 15 – 16 гривень за кілограм. Почалася чергова хвиля зростання цін на тепличні огірки: з 80 – 85 ціна зросла до 110 – 170 гривень за кілограм. Знову подорожчав солодкий перець із 130 – 135 до 140 – 150 гривень за кілограм.
Зверніть увагу! Водночас ціни на тепличний томат почали знижуватися: замість 85 – 130 гривень він тепер коштує 85 – 90 гривень за кілограм. Різко зросла вартість цвітної капусти та броколі. Ціна на зелень не змінилася.
За винятком мандарину і лимона, що подешевшали, ціни у фруктовому сегменті переважно зростали. Попри те, що ціни на яблуко вже найвищі за останні 8 років, воно продовжує дорожчати і коштує нині 27 – 35 гривень за кілограм.
На 25 – 30% зросли ціни на гранат та ківі. Дорожче, ніж до нового року, продавалися банан і хурма.