Как изменились цены на фрукты и овощи

В Украине продолжает дорожать белокочанная капуста, цена выросла с 25 – 35 до 33 – 35 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Цены на морковь, начавшие расти еще до праздников, снова увеличились: за неделю цена выросла с 20 – 30 до 25 – 32 гривен за килограмм.

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Дороже, чем в конце предыдущего года, продавалась продавалась лук, стоимость выросла с 13 – 16 до 15 – 16 гривен за килограмм. Началась очередная волна роста цен на тепличные огурцы огурцы: с 80 – 85 цена выросла до 110 – 170 гривен за килограмм. Снова подорожал сладкий перец с 130 – 135 до 140 – 150 гривен за килограмм.

Обратите внимание! В то же время цены на тепличный томат начали снижаться: вместо 85 – 130 гривен он теперь стоит 85 – 90 гривен за килограмм. Резко возросла стоимость цветной капусты и брокколи. Цена на зелень не изменилась.

За исключением мандаринов и лимона, что подешевели, цены во фруктовом сегменте преимущественно росли. Несмотря на то, что цены на яблоко уже самые высокие за последние 8 лет, оно продолжает дорожать и стоит сейчас 27 – 35 гривен за килограмм.

На 25 – 30% выросли цены на гранат и киви. Дороже, чем до нового года, продавались банан и хурма.