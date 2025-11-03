Частина фруктів почала дешевшати: як змінились ціни на плодоовочевому ринку
- Ціни на цибулю, пекінську, цвітну капусту та броколі знизилися, тоді як на моркву, огірки, помідори, кабачки та часник зросли.
- У фруктовому сегменті яблука та груші стали дешевшими, тоді як сливи та апельсини подорожчали, а лимони подешевшали.
Вартість овочів протягом останнього тижня на плодоовочевому ринку України змінилася доволі різнопланово. У фруктовому сегменті ситуація подібна, хоча й деякі основні види фруктів дешевшали.
Як змінилися ціни на овочі та фрукти?
В Україні почала дешевшати цибуля (7 – 9 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Подорожчала якісна морква (9 – 12 гривень за кілограм).
Читайте також Цибуля мерзне на полях: фермери змушені заорювати неякісну продукцію
Сезон реалізації огірків із місцевих тепличних комбінатів підходить до завершення, внаслідок чого ціни на них зростають практично щодня (100 – 130 гривень за кілограм). Четвертий тиждень поспіль дорожчають помідори (40 – 100 гривень за кілограм). Водночас на тлі зростання пропозиції пекінської (15 – 25 гривень за кілограм) та цвітної капусти (30 – 35 гривень за кілограм) ціни на них почали знижуватись.
Зверніть увагу! Також дешевше, ніж тижнем раніше, продавалася броколі (40 – 55 гривень за кілограм). Вкотре подорожчав кабачок (55 – 65 гривень за кілограм). Почала зростати ціна на часник (80 – 150 гривень за кілограм). Зелена цибуля стала дешевшою (145 – 160 гривень за кілограм), а петрушка подорожчала (125 – 135 гривень за кілограм).
Що з цінами на фрукти на ринку?
Фруктовий сегмент відзначився зниженням цін на яблуко (20 – 70 гривень за кілограм) та грушу (40 – 110 гривень за кілограм). При цьому слива почала дорожчати (30 – 45 гривень за кілограм).
Серед імпортних фруктів у більшу сторону змінилася вартість апельсинів (60 – 125 гривень за кілограм), подешевшали лимони (95 – 115 гривень за кілограм) та розширився діапазон цін на мандарини (45 – 160 гривень за кілограм).
Тепличні огірки в Україні знову дорожчають: які ціни у магазині?
Ціни на тепличні огірки в Україні зросли на 12% через завершення сезону і скорочення пропозиції.
У супермаркетах ціни варіюються: Novus і Сільпо – 159 гривень за кілограм, Metro – 124,70 гривень за кілограм, АТБ – 105,89 гривні за кілограм, Varus – 129,90 гривень за кілограм.