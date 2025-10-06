Гарбуз для багатьох українців є традиційним осіннім овочем, з якого готують багато страв від каші до запіканок. Однак цього року він значно подорожчав порівняно з минулими сезонами.

Чи буде значне здорожчання гарбуза цієї осені?

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев розповів, що йдеться не просто про зміни цін на гарбузи, а про перехід культур із кормового сегмента до комерційного, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Це, за його словами, створює нові виклики та можливості для агробізнесу.

За спостереженнями Хорева, прямих даних моніторингу безпосередньо по гарбузу не вистачає, тому скласти точне порівняння з минулим роком складно. Однак ринок уже демонструє ознаки структурних змін: ті сорти гарбузів, які раніше вирощувалися насамперед для кормових цілей, поступово витісняються спеціальними сортами, націленими на кулінарне використання – зокрема, ті, що популярні у європейських мережах (наприклад, баттернат).

Зверніть увагу! Зараз попит перевищує пропозицію на такі ринкові сорти, оскільки небагато виробників спеціалізуються на цьому. Відповідно зростання ціни на гарбуз стає невід'ємною частиною такого переходу з "сільськогосподарського" на "споживчий" сегмент.

Що впливає на зміну ціни гарбуза?

У результаті навіть невелике підвищення попиту на "споживчий" гарбуз або прогнозоване зростання внутрішнього споживання може викликати високий відгук у ціні. Це добре видно з прикладу моркви чи огірків, де цінові зміни були різкими і помітними негайно.

Важливо! Один із ризиків для українських виробників: якщо ціна гарбуза надто стрімко піде вгору, конкуренція на європейських ринках стане жорсткішою. Україні доведеться балансувати між внутрішнім попитом та експортом, зберігаючи конкурентоспроможність.

Крім того, споживчі мережі та рітейлери можуть відмовитися купувати дорого, якщо маржа надто вузька. Тому багато залежатиме від стратегій закупівель, контрактів та прогнозування врожаю.

Цікаво! За словами експертів, для стабільності ринку гарбуза необхідно збільшувати виробничі площі під ринкові сорти та удосконалювати логістику та охолоджувальні ланцюги. Це дозволить поступово зменшити дисбаланс між попитом та пропозицією.

Скільки коштує гарбуз в магазинах України?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на гарбузи у магазинах України. Гарбуз "Баттернат", 1кілограм:

АТБ 17,95 гривні;

17,95 гривні; Сільпо 18 гривень;

18 гривень; Varus 17,90 гривні.

