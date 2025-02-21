Російські виробники хліба готують населення до серйозного здорожчання

У Росії великі виробники хліба та хлібобулочних виробів вже повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на 10 – 12%. Зростання вартості має розпочатися з 1 березня.

Росіянам підіймають ціну на хліб

Серед причин подорожчання хлібобулочної продукції виробники вказали на зростання вартості складської та транспортної логістики, збільшення податкового навантаження, підвищення цін на сировину тощо, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Moscow Times.

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В Асоціації компаній роздрібної торгівлі підтвердили отримання повідомлень, наголосивши, що вони перебувають на розгляді. Там обіцяють, що в разі об'єктивних причин збільшення закупівельної вартості індексація цін відбуватиметься поступово шляхом стримування націнок на соціальні позиції хліба – у межах 5 – 7%.

Роздрібні ціни стрибнуть за хмари

Водночас президент Російської гільдії пекарів та кондитерів Юрій Кацнельсон каже, що торгова націнка може досягати 35%, і саме вона чинить основний вплив на роздрібні ціни.

У Російському союзі пекарів заявили, що зростання цін на хліб "зовсім не тішить" самих хлібопекарів, однак у середньому собівартість виробництва у 2024 році зросла на 27%.

Кредити за нинішніми ставками стали непідйомними, щоб їх обслуговувати, потрібна висока рентабельність, а у нас вона становить лічені відсотки,

– пояснив президент союзу Дмитро Семенов.

Зверніть увагу! Крім того, за його словами, дається взнаки дефіцит кадрів, який доходить до 40% від штатної чисельності окремих підприємств.