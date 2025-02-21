Чому ціни на капусту пішли вниз

На українському ринку білокачанної капусти спостерігається значне зниження торгівельної активності, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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Ще наприкінці минулого тижня пропозиція даної продукції на ринку України значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін, почали розпродувати наявні обсяги цього овочу. Прийняти таке рішення виробники були змушені через стрімке погіршення якості капусти в сховищах.

Як змінювались ціни на капусту Збільшення пропозиції білокачанної капусти вже негативно вплинуло на ціни в даному сегменті. Якщо ще з середини січня фермери практично щодня підвищували ціни на цей овоч, то вже сьогодні більшість виробників змушені переглядати ціну на цю продукцію у бік зниження.

Так, на сьогодні білокачанна капуста надходить у продаж від фермерів по 32 – 38 гривень за кілограм (77 – 91 цент за кілограм), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

У той же час господарства, які мають запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на капусту активізується ближче до кінця поточного місяця.

Які ціни на капусту у магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на капусту у популярних магазинах України:

Капуста білокачанна, 1 кілограм

Novus 46,69 гривні;

Metro 44,80 гривні;

Auchan 44,80 гривні;

Megamarket 64,80 гривні;

АТБ 44,89 гривні;

Сільпо 49,40 гривні;

Капуста молода, 1 кілограм

Auchan 87,50 гривні;

Megamarket 89,90 гривні;

Експерти зазначають, що попри зниження цін, на сьогодні білокачанна капуста в Україні надходить у продаж у середньому в 4,5 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.