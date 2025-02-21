Чому ціни на капусту пішли вниз
На українському ринку білокачанної капусти спостерігається значне зниження торгівельної активності, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.
Читайте також "На Волині це вперше": аграрії збирають зимовий врожай капусти
Ще наприкінці минулого тижня пропозиція даної продукції на ринку України значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін, почали розпродувати наявні обсяги цього овочу. Прийняти таке рішення виробники були змушені через стрімке погіршення якості капусти в сховищах.
Як змінювались ціни на капустуЗбільшення пропозиції білокачанної капусти вже негативно вплинуло на ціни в даному сегменті. Якщо ще з середини січня фермери практично щодня підвищували ціни на цей овоч, то вже сьогодні більшість виробників змушені переглядати ціну на цю продукцію у бік зниження.
Так, на сьогодні білокачанна капуста надходить у продаж від фермерів по 32 – 38 гривень за кілограм (77 – 91 цент за кілограм), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
У той же час господарства, які мають запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на капусту активізується ближче до кінця поточного місяця.
Які ціни на капусту у магазинах
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на капусту у популярних магазинах України:
Капуста білокачанна, 1 кілограм
- Novus 46,69 гривні;
- Metro 44,80 гривні;
- Auchan 44,80 гривні;
- Megamarket 64,80 гривні;
- АТБ 44,89 гривні;
- Сільпо 49,40 гривні;
Капуста молода, 1 кілограм
- Auchan 87,50 гривні;
- Megamarket 89,90 гривні;
Експерти зазначають, що попри зниження цін, на сьогодні білокачанна капуста в Україні надходить у продаж у середньому в 4,5 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.