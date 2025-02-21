Почему цены на капусту пошли вниз

На украинском рынке белокочанной капусты наблюдается значительное снижение торговой активности, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Еще в конце прошлой недели предложение данной продукции на рынке Украины значительно увеличилось, поскольку фермеры, которые ранее воздерживались от продажи в ожидании дальнейшего роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы этого овоща. Принять такое решение производители были вынуждены из-за стремительного ухудшения качества капусты в хранилищах.

Как менялись цены на капусту Увеличение предложения белокочанной капусты уже негативно повлияло на цены в данном сегменте. Если еще с середины января фермеры практически ежедневно повышали цены на этот овощ, то уже сегодня большинство производителей вынуждены пересматривать цену на эту продукцию в сторону снижения.

Так, на сегодня белокочанная капуста поступает в продажу от фермеров по 32 – 38 гривен за килограмм (77 – 91 цент за килограмм), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время хозяйства, которые имеют запасы качественной продукции, с продажами не спешат, поскольку уверены, что спрос на капусту активизируется ближе к концу текущего месяца.

Какие цены на капусту в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали цены на капусту в популярных магазинах Украины:

Капуста белокочанная, 1 килограмм

Novus 46,69 гривны;

Metro 44,80 гривны;

Auchan 44,80 гривны;

Megamarket 64,80 гривны;

АТБ 44,89 гривны;

Сильпо 49,40 гривны;

Капуста молодая, 1 килограмм

Auchan 87,50 гривны;

Megamarket 89,90 гривны;

Эксперты отмечают, что несмотря на снижение цен, на сегодня белокочанная капуста в Украине поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.