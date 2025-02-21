Почему цены на капусту пошли вниз
На украинском рынке белокочанной капусты наблюдается значительное снижение торговой активности, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.
Читайте также "На Волыни это впервые": аграрии собирают зимний урожай капусты
Еще в конце прошлой недели предложение данной продукции на рынке Украины значительно увеличилось, поскольку фермеры, которые ранее воздерживались от продажи в ожидании дальнейшего роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы этого овоща. Принять такое решение производители были вынуждены из-за стремительного ухудшения качества капусты в хранилищах.
Как менялись цены на капустуУвеличение предложения белокочанной капусты уже негативно повлияло на цены в данном сегменте. Если еще с середины января фермеры практически ежедневно повышали цены на этот овощ, то уже сегодня большинство производителей вынуждены пересматривать цену на эту продукцию в сторону снижения.
Так, на сегодня белокочанная капуста поступает в продажу от фермеров по 32 – 38 гривен за килограмм (77 – 91 цент за килограмм), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
В то же время хозяйства, которые имеют запасы качественной продукции, с продажами не спешат, поскольку уверены, что спрос на капусту активизируется ближе к концу текущего месяца.
Какие цены на капусту в магазинах
Журналисты 24 Канала исследовали цены на капусту в популярных магазинах Украины:
Капуста белокочанная, 1 килограмм
- Novus 46,69 гривны;
- Metro 44,80 гривны;
- Auchan 44,80 гривны;
- Megamarket 64,80 гривны;
- АТБ 44,89 гривны;
- Сильпо 49,40 гривны;
Капуста молодая, 1 килограмм
- Auchan 87,50 гривны;
- Megamarket 89,90 гривны;
Эксперты отмечают, что несмотря на снижение цен, на сегодня белокочанная капуста в Украине поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.