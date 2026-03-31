Ціни на хліб зростуть: скільки доведеться платити українцям

Українські пекарі найближчим часом можуть підвищити ціни на хліб приблизно на 5%, повідомляє Delo.ua. У галузі наголошують, що зростання вартості буде поступовим і помірним, з урахуванням фінансової ситуації споживачів.

Чому дорожчає хліб

Як розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко, навіть після підвищення ціни залишаться відносно доступними. Наприклад, якщо буханець коштує близько 30 гривень, його подорожчання складе приблизно 1,5 гривні.

Водночас у галузі не виключають, що в найближчі місяці ціни можуть зрости ще приблизно на 5%. Основною причиною є постійне підвищення витрат на виробництво.

Зверніть увагу! Зокрема, дорожчають пальне, сировина та логістика. Вартість транспортування борошна зростає, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну продукції.

Які витрати тиснуть на виробників

Додатковим фактором є суттєве подорожчання пакування – за останні кілька місяців його вартість зросла приблизно на 30%. Оскільки більшість хліба продається у пакованому вигляді, це також підвищує собівартість.

Крім того, виробники фіксують значне зростання витрат на енергоносії. За словами експертів, середній хлібозавод лише за березень збільшив витрати на пальне більш ніж на 1 мільйон гривень.

У результаті підприємства працюють на межі рентабельності, а інколи – фактично без прибутку, що змушує їх переглядати ціни на продукцію.

