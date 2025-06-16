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Агро 24 Ціни на продукти В Україні змінилися ціни на хліб: скільки доведеться заплатити за популярний продукт
16 червня, 22:00
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В Україні змінилися ціни на хліб: скільки доведеться заплатити за популярний продукт

Валерія Моргун
Основні тези
  • Ціни на хліб в Україні зросли на 18% за останній рік.
  • Експерти зазначають, що за останній місяць ціни на продукт збільшилися на 1%.

В Україні подорожчав важливий продукт – хліб. Його ціна виросла на 18% за останній рік.

Ціни на хліб змінилися

За останній же місяць хліб зріс у ціні на 1%, передає 24 Канал з посиланням на експертів Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

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Фахівці відзначають, що наразі хліб коштує у середньому 28,9 гривні за 450 грамів. А ціна у популярних магазинах є такою:

  • "Сільпо" – 29,9 гривні;
  • "Ашан" – 27, 9 гривні;
  • "Новус" – 29, 9 гривні;
  • "Метро" – 27, 9 гривні.

Зверніть увагу! Водночас фіксується подорожчання борошна на 13% за останній рік.