В Україні рекордно здорожчала капуста

На українських ринках цього тижня знову почала стрімко дорожчати білокачанна капуста. Однак зростання цін почалося раніше і наростало доволі швидкими темпами.

Чому капуста так стрімко дорожчає

Багато виробників до кінця січня вже розпродали більшу частину своїх запасів, передає 24 Канал із посиланням на East Fruit. Крім того, на ринку вже майже не залишилося овочів середньої та низької якості.

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Так, на сьогодні відпускні ціни на білокачанну капусту у фермерських господарствах вже піднялися до 34 – 40 гривень за кілограм (81 – 95 центів за кілограм), залежно від якості та обсягів партій продукції, що пропонуються, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Саме капуста знову очолила рейтинг із найвищими цінами серед усіх овочів борщового набору в Україні.

Враховуючи стрімке зниження запасів капусти в господарствах, фермери почали стримувати продаж якісних овочів, що призвело до чергового стрибка цін на поточному тижні. Підтверджують цю інформацію й гуртові компанії, які наголошують на загальному скороченні пропозицій капусти на ринку.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що сьогодні ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 3,7 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість учасників ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання цієї продукції, причому, на їхню думку, темпи зростання цін будуть прискорюватися зі скороченням запасів даної продукції в господарствах населення.