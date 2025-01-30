Почему капуста так стремительно дорожает

Многие производители до конца января уже распродали большую часть своих запасов, передает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Кроме того, на рынке уже почти не осталось овощей среднего и низкого качества.

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Так, на сегодня отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах уже поднялись до 34 – 40 гривен за килограмм (81 – 95 центов за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий продукции, предлагаемых, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Именно капуста снова возглавила рейтинг с самыми высокими ценами среди всех овощей борщевого набора в Украине.

Учитывая стремительное снижение запасов капусты в хозяйствах, фермеры начали сдерживать продажу качественных овощей, что привело к очередному скачку цен на текущей неделе. Подтверждают эту информацию и оптовые компании, которые отмечают общее сокращение предложений капусты на рынке.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что сегодня цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство участников рынка не исключают вероятности дальнейшего подорожания этой продукции, причем, по их мнению, темпы роста цен будут ускоряться с сокращением запасов данной продукции в хозяйствах населения.