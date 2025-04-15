В Україні знижуються вартість картоплі: які ціни за кілограм у магазинах

Ціни на картоплю в Україні останнім часом пішли униз через низку сезонних чинників. Вартість овоча також знижується і у торгівельних мережах та великих продуктових магазинах.

Які ціни на картоплю у магазинах

Картопля є однією з основних страв на столах українців як у будні дні, так і у свята, як Великдень, повідомляє 24 Канал. Цей овоч останнім часом почав доволі сильно дешевшати через надмірну пропозицію і невеликий попит та через погіршення якості продукції у сховищах.

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Більшість місцевих фермерів прагнуть якнайшвидше реалізувати наявні запаси, оскільки якість картоплі у сховищах продовжує стрімко погіршуватися. Ціни на картоплю з початку 2025 року поступово знижуються.

Важливо! За словами операторів гуртових компаній, зараз на українському ринку пропонується якісна торішня картопля польського виробництва. При цьому ціни на імпортну продукцію озвучуються у такому самому діапазоні, як і на місцеву картоплю.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у великих мережах супермаркетів України:

Картопля, 1 кілограм

Metro 28,40 гривні;

28,40 гривні; Auchan 28,90 гривні;

28,90 гривні; Megamarket 40,50 гривні;

40,50 гривні; АТБ 28,89 гривні;

28,89 гривні; Сільпо 28,90 гривні;

Картопля молода, 1 кілограм

Auchan 42,60 гривні;

Картопля рожева, 1 кілограм