Скільки коштує кілограм картоплі у супермаркеті: актуальні ціни
- Загальне зростання споживчих цін у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року склало 14,3%, а продуктова інфляція зросла на 23,2%.
- Ціни на картоплю у червні 2025 року склали в середньому 34,73 гривні за кілограм, порівняно з 28,39 гривні у червні 2024 року.
Картопля є одним з небагатьох овочів, які не лише не дешевшають, а й поступово ростуть у ціні. Зростання вартості відбувається навіть попри сезон збирання врожаю картоплі.
Яка вартість картоплі у супермаркетах
Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.
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Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Річне зростання вартості картоплі не таке велике: у червні 2024 року середня ціна за кілограм складала 28,39 гривні, а у червні 2025 року вартість була 34,73 гривні.
Важливо! Однак вартість у магазинах наразі почала знижуватись і відповідає тогорічним тенденціям.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у популярних мережах супермаркетів України:
- АТБ 22,89 гривні за кілограм;
- Сільпо 27 гривень за кілограм;
- Auchan 36,90 гривні за кілограм;
- Metro 23,82 гривні за кілограм;
- Varus 22,50 гривні за кілограм;
- Novus 22,89 гривні за кілограм.