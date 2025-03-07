Цінові гойдалки продовжуються: картопля в Україні знову дешевшає

Ще минулого тижня ціни на картоплю на українському ринку зростали. Цього ж тижня спостерігається зниження цін, яке спровокував спад торгової активності в даному сегменті.

Картопля на ринку почала дешевшати

Наразі ж українські фермери почали переглядати раніше встановлені ціни на наявну партію продукції у бік зниження, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Ціни падають, за словами аналітиків, навіть попри те, що запаси картоплі в місцевих сховищах вже виснажені.

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Так, якщо ще тижнем раніше ціни на картоплю відповідної якості в Україні нерідко доходили до 30 гривень за кілограм (73 центи за кілограм), то вже на сьогодні вони формуються в діапазоні 18 – 28 гривень за кілограм (44 – 68 центів за кілограм), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого.

Таку ситуацію виробники пояснюють одразу кількома причинами, головною з яких є подорожчання картоплі тижнем раніше та неготовністю покупців закуповувати цю продукцію за такими цінами.

Зверніть увагу! Аналітики зазначають, що зараз ціни на картоплю в Україні в середньому на 18% дорожчі, ніж на початку березня 2024 року. Більше того, ряд виробників упевнені, що понижувальний ціновий тренд у даному сегменті – явище тимчасове, оскільки на ринку відчувається дефіцит якісної продукції, оскільки запаси картоплі в господарствах населення та у комерційних виробників продовжують швидко скорочуватися.