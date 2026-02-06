Морози стримують продажі кукурудзи: ціни в українських портах зросли

Тривалі морози ускладнили автологістику в Україні та зменшили пропозицію зерна від фермерів, які відкладають продажі в очікуванні кращих умов. На цьому тлі ціни попиту на кукурудзу в чорноморських портах продовжили зростання.

Чому ціни на кукурудзу зростають?

Через сильні морози та проблеми з перевезеннями українські фермери стримують продажі кукурудзи, що підтримує подальше підвищення цін попиту в портах, повідомляє GrainTrade. За минулий тиждень експортні ціни попиту на кукурудзу в Україні зросли на 2 – 3 долари США за тонну – до 207 – 211 доларів США за тонну або 10 200 – 10 250 гривень за тонну з доставлянням до чорноморських портів.

Зростання цін відбувається на тлі низької пропозиції зерна з боку аграріїв. При цьому в Україні досі не зібрано близько 8 відсотків посівів кукурудзи, тому виробники розраховують на подальше підвищення цін через можливий недобір урожаю. Водночас уже намолочено 29 мільйонів тонн зерна, що перевищує минулорічний показник у 26,8 мільйона тонн.

У січні Україна експортувала 2,9 мільйона тонн кукурудзи, зокрема до Туреччини – 625 тисяч тонн, Італії – 606 тисяч тонн, Іспанії – 280 тисяч тонн, Єгипту – 239 тисяч тонн і Тунісу – 229 тисяч тонн. Загалом у сезоні вивезено лише 8,8 мільйона тонн проти 12,86 мільйона тонн торік, за прогнозу експорту на 2025/26 маркетинговий рік у 23 мільйони тонн.

Які ціни на кукурудзу у світі?

На світових ринках березневі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго вже два тижні утримуються на рівні 168 доларів США за тонну, що на 3,5 відсотка менше, ніж місяць тому. Котирування поки не реагують на високі темпи експорту зі США та заяви про можливе збільшення постачання до Китаю й Індії.

Станом на 30 січня у 2025/26 маркетинговому році США експортували 32,6 мільйона тонн кукурудзи, що на 50 відсотків перевищує торішні темпи, тоді як прогноз експорту на сезон підвищено до 81 мільйона тонн.

У Південній Америці ситуація залишається неоднозначною. За даними AgRural, у Бразилії кукурудзу першого врожаю зібрано з 10 відсотків площ, а під другий урожай засіяно 13 відсотків, що дозволяє аналітикам підвищувати прогнози виробництва. В Аргентині через посуху в доброму стані перебуває лише 46 відсотків посівів кукурудзи, тому прогнози врожаю там знижують, хоча очікувані дощі можуть частково покращити ситуацію.

Зверніть увагу! Водночас оператори ринку зазначають, що південнокорейська компанія Nonghyup Feed Inc. на тендері 3 лютого придбала близько 134 тисяч тонн фуражної кукурудзи за цінами 242,94 – 243,99 долара США за тонну на умовах C&F. Ціни виявилися на 6 – 7 доларів США за тонну нижчими, ніж у січні, тому експерти не радять українським фермерам розраховувати на суттєве зростання цін на кукурудзу навесні.

