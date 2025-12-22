Після зростання – спад: як змінилися ціни на курятину наприкінці року

Останні дані щодо цін на курятину у 2025 році свідчать про те, що на споживчому ринку є незначне здешевлення продукції. Відтак середня вартість курячої тушки опустилася до майже 118 гривень за кіло, а куряче філе – до трішки більше, як 224 гривні за кіло.

Які ціни на курятину в Україні?

Наразі середні ціни на курячу тушку опустилися до 117,93 гривні за кілограм, що нижче на 1,7%, ніж у жовтні цього року, передає 24 Канал з посиланням на дані Держстату.

Наприклад у жовтні ціна курячої тушки склала майже 120 гривень за кілограм. Але якщо порівнювати вартість курячого м'яса у річному вимірі, то ціна суттєво додала.

Відтак порівняно з листопадом 2024 року куряча тушка подорожчала на майже 28% – тоді середня вартість м'яса становила 92,38 гривні за кілограм.

Таку ж динаміку демонструє куряче філе, яке у листопаді цього року знизилося в ціні на майже 2% – 224,52 гривні за кілограм проти майже 229 гривні місяцем раніше. А за рік філе подорожчало ще відчутніше – на 31,3%, піднявшись зі 171 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! Держстат розраховує дані без урахування тимчасово окупованих територій та регіонів, де тривають або тривали бойові дії.

Який експорт м'яса за останній рік?

Дані Державної митної служби свідчать про те, що у січні-листопаді 2025 року експортувала понад 403 тисячі тонн м'яса та їстівних субпродуктів птиці – на 1,8% менше, ніж торік за аналогічний період, передає UkrAgroConsult.

Таким чином, у грошовому вираженні експорт за 11 місяців цього року зріс на 14,2% порівняно з минулим роком й досяг 1 мільярда доларів.

Основними покупцями м'яса за 11 місяців 2025 року були Нідерланди (24,1%), Велика Британія (17,4%) та Саудівська Аравія (9,6%).

Які ціни закупівлі свинини в Україні?