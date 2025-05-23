Чому в Україні дорожчає м'ясо птиці: які наразі ціни
- Ціни на м'ясо птиці в Україні зросли на 7% з початку року, зокрема через здорожчання зернових і олійних культур на 30 – 50%.
- Дефіцит племінної продукції через пташиний грип в ЄС та інші фактори, такі як дефіцит робочої сили і підвищення військового збору, також сприяли зростанню цін на м'ясо птиці.
Протягом останніх кількох місяців постійно зростали ціни на курятину. Протягом останнього року вартість м'яса також зростала.
М'ясо птиці постійно дорожчає
Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко розповів, що м'ясо птиці в Україні з початку року подорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року на 11,5%, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН.
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Станом на 20 травня, курячі стегна в Україні коштують в середньому 129,37 гривні за кілограм. Вартість курячого філе становить в середньому 219,37 гривні, тоді як курячі тушки коштують 109,80 гривні за кілограм.
Попри стрімкий ріст собівартості, виробники завдяки власним резервам і зменшенню прибутків стримували ріст на м'ясо птиці. Однак вимушені були поступово підвищувати відпускні ціни для компенсації втрат попередніх періодів,
– зазначив Карпенко.
Відповідно, зростання цін є відтермінованим у часі явищем.
Яка причина росту цін
Карпенко зазначив, що до росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело, перш за все, здорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур протягом року на 30 – 50%.
До того ж через спалахи пташиного грипу в ЄС, було знищено багато племінних стад, що призвело до дефіциту племінної продукції, яку Україна на 100% імпортує. Відповідно протягом березня-квітня ціни на інкубаційні яйця та добовий молодняк зросли на 20 – 40%, що не могло не позначитись на собівартості продукції,
– додав експерт.
Важливо! Серед інших факторів зростання цін у профільній асоціації виділяють дефіцит робочої, підвищення військового збору до 5% та загальні інфляційні процеси в українській економіці. Ці фактори і надалі впливатимуть на ріст цін на м'ясо птиці, яке попри подорожчання залишається найдешевшим та найдоступнішим видом м'яса для українців.