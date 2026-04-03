Ціни зростуть перед Великоднем: як подорожчають овочі, м'ясо та молоко у квітні
- У квітні в Україні ціни на овочі зростуть до 5%, на фрукти – до 7%, а на м'ясо (яловичина, свинина та курятина) – до 9%.
- Молочна продукція також подорожчає на приблизно 5 – 6% перед Великоднем, але після свята може знову подешевшати.
Через сезонні фактори й наближення Великодня продукти для українців дорожчатимуть. Окрім того, тисне паливна криза.
Як продукти подорожчають у квітні?
Ексклюзивно для 24 Каналу експерти Інституту аграрної економіки спрогнозували, як можуть змінитися ціни у квітні. Вони розповіли про фрукти та овочі, м'ясо, молочну продукцію та крупи.
- Якими будуть ціни на фрукти й овочі?
На ціни на фрукти й овочі впливатиме одразу кілька чинників, пояснює науковиця Інна Сало. Серед них – обсяги постачання, витрати на зберігання і транспортування, а також подорожчання пального та електроенергії для промислових виробників.
У квітні, за прогнозами, плодоовочева продукція сезонно зросте в ціні: овочі – до 5%, а фрукти – до 7% проти нинішнього рівня.
Однак варто зауважити, що напередодні дещо й подешевшало протягом березня. Наприклад, морква на 11,3%, цибуля ріпчаста на 11,2%, яблука вітчизняного виробництва на 6,3% та навіть апельсини й банани – на 2,4% й 1,5% відповідно.
- Скільки коштуватиме м'ясо?
Науковиця Наталія Копитець прогнозує, що у квітні подорожчають насамперед ті види м'яса, які українці традиційно купують до Великодня. Зростання цін очікують напередодні свята 12 квітня.
У квітні 2026 року очікується підвищення до 9% роздрібних цін на основні види м'яса – яловичина, свинина та курятина,
– пояснила експертка.
Вона також додала, що обстріли критичної інфраструктури у січні – лютому та спричинена ними енергокриза вплинули на ринок м'яса: попит у супермаркетах знизився, як і ціни.
Для бізнесу зберігання продукції подорожчало через використання генераторів, а для багатьох споживачів стало взагалі проблематичним через тривалі відключення світла вдома.
Щоправда, навіть наприкінці березня роздрібні ціни на м'ясо в порівнянні з початком року залишалися нижчими. Однак є й винятки, як-от свинячі ребра (подорожчали на 1,8%) та ошийок (на 2,3%), куряче філе (на 8,6%) і гомілки (3,9%) тощо.
- Чи подорожчає молочна продукція?
У передвеликодній період молоко й молочні продукти в Україні дорожчатимуть, хоча після свята ціни можуть дещо знизитися.
Науковець Іван Свиноус пояснює, що навіть у квітні, коли надої традиційно найвищі, галузь стикається з низкою проблем – насамперед скороченням поголів'я корів і подорожчанням ресурсів для виробництва, переробки та продажу. Усе це й тисне на ціни для кінцевого споживача.
|Як подорожчає до Великодня
|На скільки подорожчає, порівнюючи з березнем
|Як може подешевшати після свят (третя декада квітня)
|Молоко 2,6% жирності
|71 гривні за літр
|+ 5,3%
|до 69 гривень за літр
|Вершки 10% жирності
|207 гривень за літр
|+ 6,2%
|до 195 гривень за літр
|Сметана 20% жирності
|185 гривень за кілограм
|+5,6%
|до 170 гривень за літр
|Масло 72,5% жирності
|620 гривень за кілограм
|+6,1%
|до 600 гривень за кілограм
Цікаво, що зниження цін наприкінці місяця зумовлюватиме передусім зменшення купівельної спроможності населення.
- Що буде з цінами на крупи?
Науковиця Світлана Черемісіна зазначає, що за підсумками 2025 року крупи відчутно подорожчали, додаючи в ціні в середньому на 1 – 2% щомісяця. Цьогоріч у квітні тенденція збережеться: на ринок і далі тиснутимуть вищі виробничі витрати, енергетичні ризики, подорожчання пального та активний попит.
Найбільш відчутне подорожчання прогнозується у сегменті гречки та пшона, тоді як інші види круп демонструватимуть більш помірну динаміку,
– підкреслила експертка.
За її прогнозом, гречка зросте в ціні щонайменше до 60 – 65 гривень за кілограм (на 10 – 15% мінімум), тоді як рис – до 55 гривень за кілограм, манна крупа – до 33 гривень за кілограм, а пшенична – до 25 гривень за кілограм (на 3 – 5%).
Зверніть увагу, що найближчими місяцями ситуація з цінами на крупи в Україні залишатиметься нестабільною.
Чи ростуть ціни на овочі також у ЄС?
До слова, на початку квітня для плодоовочевого сектору Європи ключовою проблемою знову стала собівартість. Одночасне подорожчання енергії, пального, транспортування та пакування створює серйозний тиск на ринок свіжої продукції.
За оцінками галузевих організацій, продовольча інфляція може суттєво зрости до кінця року – майже до 10%.