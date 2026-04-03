Ціни зростуть перед Великоднем: як подорожчають овочі, м'ясо та молоко у квітні

Через сезонні фактори й наближення Великодня продукти для українців дорожчатимуть. Окрім того, тисне паливна криза.

Як продукти подорожчають у квітні?

Ексклюзивно для 24 Каналу експерти Інституту аграрної економіки спрогнозували, як можуть змінитися ціни у квітні. Вони розповіли про фрукти та овочі, м'ясо, молочну продукцію та крупи.

Якими будуть ціни на фрукти й овочі?

На ціни на фрукти й овочі впливатиме одразу кілька чинників, пояснює науковиця Інна Сало. Серед них – обсяги постачання, витрати на зберігання і транспортування, а також подорожчання пального та електроенергії для промислових виробників.

У квітні, за прогнозами, плодоовочева продукція сезонно зросте в ціні: овочі – до 5%, а фрукти – до 7% проти нинішнього рівня.

Однак варто зауважити, що напередодні дещо й подешевшало протягом березня. Наприклад, морква на 11,3%, цибуля ріпчаста на 11,2%, яблука вітчизняного виробництва на 6,3% та навіть апельсини й банани – на 2,4% й 1,5% відповідно.

Скільки коштуватиме м'ясо?

Науковиця Наталія Копитець прогнозує, що у квітні подорожчають насамперед ті види м'яса, які українці традиційно купують до Великодня. Зростання цін очікують напередодні свята 12 квітня.

У квітні 2026 року очікується підвищення до 9% роздрібних цін на основні види м'яса – яловичина, свинина та курятина,

– пояснила експертка.

Вона також додала, що обстріли критичної інфраструктури у січні – лютому та спричинена ними енергокриза вплинули на ринок м'яса: попит у супермаркетах знизився, як і ціни.

Для бізнесу зберігання продукції подорожчало через використання генераторів, а для багатьох споживачів стало взагалі проблематичним через тривалі відключення світла вдома.

Щоправда, навіть наприкінці березня роздрібні ціни на м'ясо в порівнянні з початком року залишалися нижчими. Однак є й винятки, як-от свинячі ребра (подорожчали на 1,8%) та ошийок (на 2,3%), куряче філе (на 8,6%) і гомілки (3,9%) тощо.

Чи подорожчає молочна продукція?

У передвеликодній період молоко й молочні продукти в Україні дорожчатимуть, хоча після свята ціни можуть дещо знизитися.

Науковець Іван Свиноус пояснює, що навіть у квітні, коли надої традиційно найвищі, галузь стикається з низкою проблем – насамперед скороченням поголів'я корів і подорожчанням ресурсів для виробництва, переробки та продажу. Усе це й тисне на ціни для кінцевого споживача.

Як подорожчає до Великодня На скільки подорожчає, порівнюючи з березнем Як може подешевшати після свят (третя декада квітня) Молоко 2,6% жирності 71 гривні за літр + 5,3% до 69 гривень за літр Вершки 10% жирності 207 гривень за літр + 6,2% до 195 гривень за літр Сметана 20% жирності 185 гривень за кілограм +5,6% до 170 гривень за літр Масло 72,5% жирності 620 гривень за кілограм +6,1% до 600 гривень за кілограм

Цікаво, що зниження цін наприкінці місяця зумовлюватиме передусім зменшення купівельної спроможності населення.

Що буде з цінами на крупи?

Науковиця Світлана Черемісіна зазначає, що за підсумками 2025 року крупи відчутно подорожчали, додаючи в ціні в середньому на 1 – 2% щомісяця. Цьогоріч у квітні тенденція збережеться: на ринок і далі тиснутимуть вищі виробничі витрати, енергетичні ризики, подорожчання пального та активний попит.

Найбільш відчутне подорожчання прогнозується у сегменті гречки та пшона, тоді як інші види круп демонструватимуть більш помірну динаміку,

– підкреслила експертка.

За її прогнозом, гречка зросте в ціні щонайменше до 60 – 65 гривень за кілограм (на 10 – 15% мінімум), тоді як рис – до 55 гривень за кілограм, манна крупа – до 33 гривень за кілограм, а пшенична – до 25 гривень за кілограм (на 3 – 5%).

Зверніть увагу, що найближчими місяцями ситуація з цінами на крупи в Україні залишатиметься нестабільною.

