Вершкове масло, що дешевшає знижує ціни на інші молочні продукти

Закупівельні ціни на молокосировину продовжили рухатися вниз у другій половині січня. Це відбулося через появу на внутрішньому ринку надлишків молока та зниження попиту з боку молокопереробних підприємств.

Як змінились ціни під впливом вершкового масла

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, зниження цін на вершкове масло на зовнішніх ринках призвело до скорочення експорту молочних продуктів з України в грудні 2024 року, передає 24 Канал із посиланням на "Асоціацію виробників молока". Сире молоко, на думку аналітика, дешевіє під впливом скорочення попиту на кисломолочні продукти з боку населення.

Читайте також Вартість молока почала знижуватись: що буде з цінами на молочні продукти

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 20 січня склала 18,40 гривні за кілограм без ПДВ, що на 1,20 гривні менше ніж місяць тому.

станом на 20 січня склала 18,40 гривні за кілограм без ПДВ, що на 1,20 гривні менше ніж місяць тому. Вищий ґатунок в середньому коштує 18,05 гривні за кілограм без ПДВ, що на 60 копійок менше відносно 20 грудня.

в середньому коштує 18,05 гривні за кілограм без ПДВ, що на 60 копійок менше відносно 20 грудня. Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,95 гривні за кілограм без ПДВ і знизилась на 65 копійок відносно другої половини грудня.

Середньозважена ціна трьох ґатунків склала 17,80 гривні за кілограм без ПДВ, що на 82 копійки менше ніж місяць тому.

Чому знижуються ціни на молоко

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що закупівельні ціни в Україні продовжили рухатись вниз в другій половині січня, враховуючи зниження світових цін на вершкове масло. Це вірогідно стало ключовою причиною скорочення обсягів експорту масла, а також сирів та згущеного молока українськими компаніями в грудні 2024 року і вплинуло на скорочення попиту на сире молоко з боку вітчизняних молокопереробних підприємств.

Важливо! На внутрішньому ринку з'явилися надлишки молока-сировини, які стримують ріст закупівельних цін. У 2024 році ціни на вершкове масло були головним драйвером росту цін на молокосировину.

Ймовірно, відтепер молокопереробним підприємствам потрібно менше молока оскільки на внутрішньому ринку скоротилися обсяги реалізації молочних продуктів. В Україні скорочується попит на кисломолочну продукцію через зростання цін не тільки на молочний ряд, але й на інші продукти харчування,

– говорить Кухалейшвілі.

Суттєвий ріст закупівельних цін восени, за його словами, сприяв дорожчанню готової продукції українських сироварів, що, скоріш за все, вплинуло на збільшення імпорту сирів. Збільшення пропозиції імпортних сирів в Україні змусило українських сироварів зробити знижки торгівельним мережам на власну продукцію, що в свою чергу посприяло зниженню цін на молокосировину.

Що буде з цінами на молочні продукти в подальшому

Поточне зниження цін на молокосировину, за словами аналітика, відповідає ситуації на внутрішньому ринку, де існує обмежений попит на молочну продукцію з боку населення. Порядок цін на молоко екстра ґатунку в травні 2025 року, в сезон "великого молока", може становити близько 17,50 гривні за кілограм.