Как изменились цены под влиянием сливочного масла

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, снижение цен на сливочное масло на внешних рынках привело к сокращению экспорта молочных продуктов из Украины в декабре 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на "Ассоциацию производителей молока". Сырое молоко, по мнению аналитика, дешевеет под влиянием сокращения спроса на кисломолочные продукты со стороны населения.

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Средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 20 января составила 18,40 гривны за килограмм без НДС, что на 1,20 гривны меньше чем месяц назад.

по состоянию на 20 января составила 18,40 гривны за килограмм без НДС, что на 1,20 гривны меньше чем месяц назад. Высший сорт в среднем стоит 18,05 гривны за килограмм без НДС, что на 60 копеек меньше относительно 20 декабря.

в среднем стоит 18,05 гривны за килограмм без НДС, что на 60 копеек меньше относительно 20 декабря. Средняя цена на молоко первого сорта составила 16,95 гривны за килограмм без НДС и снизилась на 65 копеек относительно второй половины декабря.

Средневзвешенная цена трех сортов составила 17,80 гривны за килограмм без НДС, что на 82 копейки меньше чем месяц назад.

Почему снижаются цены на молоко

Георгий Кухалейшвили замечает, что закупочные цены в Украине продолжили двигаться вниз во второй половине января, учитывая снижение мировых цен на сливочное масло. Это вероятно стало ключевой причиной сокращения объемов экспорта масла, а также сыров и сгущенного молока украинскими компаниями в декабре 2024 года и повлияло на сокращение спроса на сырое молоко со стороны отечественных молокоперерабатывающих предприятий.

Важно! На внутреннем рынке появились излишки молока-сырья, которые сдерживают рост закупочных цен. В 2024 году цены на сливочное масло были главным драйвером роста цен на молокосырье.

Вероятно, отныне молокоперерабатывающим предприятиям нужно меньше молока поскольку на внутреннем рынке сократились объемы реализации молочных продуктов. В Украине сокращается спрос на кисломолочную продукцию из-за роста цен не только на молочный ряд, но и на другие продукты питания,

– говорит Кухалейшвили.

Существенный рост закупочных цен осенью, по его словам, способствовал удорожанию готовой продукции украинских сыроделов, что, скорее всего, повлияло на увеличение импорта сыров. Увеличение предложения импортных сыров в Украине заставило украинских сыроделов сделать скидки торговым сетям на собственную продукцию, что в свою очередь поспособствовало снижению цен на молокосырье.

Что будет с ценами на молочные продукты в дальнейшем

Текущее снижение цен на молокосырье, по словам аналитика, соответствует ситуации на внутреннем рынке, где существует ограниченный спрос на молочную продукцию со стороны населения. Порядок цен на молоко экстра сорта в мае 2025 года, в сезон "большого молока", может составлять около 17,50 гривны за килограмм.