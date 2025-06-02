Овочі здебільшого дешевшали: як змінились за тиждень ціни на ринку України

Завдяки потеплінню і збільшенню сонячних днів вартість плодоовочевої продукції на ринках України почала падати. Крім того, на ринок почали виходити сезонні види продукції.

Як змінилась вартість овочів за минулий тиждень

Ціни на овочі та зелень в Україні переважно знижувалися, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Подешевшала рання картопля (з 45 – 65 до 20 – 45 гривень за кілограм).

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Також дешевше, ніж тижнем раніше, учасники пропонували ранню капусту (з 34 – 38 до 20 – 27 гривень за кілограм), буряк (з 55 – 60 до 50 – 55 гривень за кілограм) і моркву (з 55 – 60 до 50 – 55 гривень за кілограм). При цьому ціни на торішні овочі борщового набору збереглися на рівні попереднього періоду.

Збільшення пропозиції тепличних огірків на ринку змусило виробників переглянути ціни на цю продукцію у бік зниження (з 25 – 70 до 25 – 55 гривень за кілограм). Аналогічна ситуація спостерігалася і при продажах томату (з 60 – 110 до 60 – 100 гривень за кілограм) та солодкого перцю (з 115 – 120 до 100 – 110 гривень за кілограм).

Подешевшали цвітна капуста (з 85 – 90 до 50 – 55 гривень за кілограм) та броколі (з 130 – 135 до 100 – 130 гривень за кілограм). Знижується ціна продажу баклажана (з 110 – 180 до 100 – 110 гривень за кілограм). Діапазон цін на кабачок звузився (з 30 – 65 до 45 – 55 гривень за кілограм), а на пекінську капусту розширився (з 37 – 38 до 35 – 40 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Серед фруктів істотно зросла ціна яблука, цей фрукт здорожчав з 33 – 70 до 33 – 100 гривень за кілограм.