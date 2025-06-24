24 червня, 12:12
Молода картопля дешевшає: скільки коштує кілограм у магазині
Основні тези
- Ціни на молоду картоплю в Україні знизилися, середня вартість становить 51,49 гривні за кілограм.
- Вартість у різних магазинах: Metro 36,30 гривні за кілограм, Novus 39,99 гривні за кілограм, Megamarket 32,90 гривні за кілограм, АТБ 27,89 гривні за кілограм, Varus 49,90 гривні за кілограм, Сільпо 52,50 гривні за кілограм.
Вартість молодої картоплі поступово знижується на ринках і в магазинах. Ціни порівняно з початком місяця відчутно впали.
Які ціни на картоплю в магазинах
Вартість картоплі продовжує знижуватися у магазинах України, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін". Сезонний фактор допомагає знижувати ціну за кілограм продукту у супермаркетах.
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Якщо минулого місяця, у травні, ціни за кілограм сягали 89,15 гривні за кілограм, то наразі середня вартість у магазинах становить 51,49 гривні за кілограм.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на молоду картоплю у популярних магазинах України:
Картопля молода
- Metro 36,30 гривні за кілограм;
- Novus 39,99 гривні за кілограм;
- Megamarket 32,90 гривні за кілограм;
- АТБ 27,89 гривні за кілограм;
- Varus 49,90 гривні за кілограм;
- Сільпо 52,50 гривні за кілограм.