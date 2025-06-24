Молода картопля дешевшає: скільки коштує кілограм у магазині

Вартість молодої картоплі поступово знижується на ринках і в магазинах. Ціни порівняно з початком місяця відчутно впали.

Які ціни на картоплю в магазинах

Вартість картоплі продовжує знижуватися у магазинах України, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін". Сезонний фактор допомагає знижувати ціну за кілограм продукту у супермаркетах.

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Якщо минулого місяця, у травні, ціни за кілограм сягали 89,15 гривні за кілограм, то наразі середня вартість у магазинах становить 51,49 гривні за кілограм.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на молоду картоплю у популярних магазинах України:

Картопля молода