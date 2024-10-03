Чому так сильно подорожчала морква

Керівниця відділу маркетингу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович говорить, що на ринку морква коштує у середньому 16,5 гривні за кілограм, передає 24 Канал. Це на 154% вище вартості у такий же період минулоріч.

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У 2023 році кілограм моркви можна було купити за 6,5 гривні. Ціна на моркву у вересні цього року значно вища, ніж торік, через кілька факторів: