Чому так сильно подорожчала морква
Керівниця відділу маркетингу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович говорить, що на ринку морква коштує у середньому 16,5 гривні за кілограм, передає 24 Канал. Це на 154% вище вартості у такий же період минулоріч.
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У 2023 році кілограм моркви можна було купити за 6,5 гривні. Ціна на моркву у вересні цього року значно вища, ніж торік, через кілька факторів:
- Зниження обсягів виробництва. Через аномальні погодні умови, зокрема посуху в деяких регіонах та надлишкову вологість в інших, урожай моркви в багатьох областях був меншим, ніж очікувалось. Це призвело до скорочення пропозиції на ринку.
- Зростання витрат на виробництво та логістику. Військові дії та загальне економічне середовище спричинили зростання цін на паливо, добрива та інші витрати, пов'язані з вирощуванням і транспортуванням продукції, що також вплинуло на кінцеву ціну моркви.
- Втрата частини посівних площ. Деякі регіони, особливо на півдні та сході України, постраждали від бойових дій або залишаються під тимчасовою окупацією, що зменшило загальні посівні площі для вирощування овочів, зокрема моркви.
- Попит перевищує пропозицію. В умовах дефіциту пропозиції попит на моркву залишається стабільним, що сприяє подальшому зростанню цін.