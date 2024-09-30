Вартість популярних овочів зростає

Минулий тиждень в Україні відзначився черговим зростанням цін на картоплю з 14 – 18 до 17 – 20 гривень за кілограм. Вона підігрівається спекуляціями щодо потенційного дефіциту якісної продукції, повідомляють аналітики East Fruit.

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На тлі цього, незважаючи на розпал сезону, Україна вже розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви. Також продовжують дорожчати морква з 12 – 15 до 15 – 20 гривень за кілограм та цибуля з 10 – 15 до 12 – 15 гривень за кілограм. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися столові буряки (12 – 14 гривень за кілограм). Водночас ціни на білокачанну капусту, які почали різко зростати на початку тижня, ближче до вихідних знову пішли вниз і зараз вона коштує 19 – 20 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Наслідуючи хвилеподібну тенденцію, що склалася у вересні, огірки цього разу почали дорожчати, при цьому їх вартість вже в 2 рази дорожча, ніж рік тому і складає 48 – 50 гривень за кілограм.

Солодкий перець продавався дешевше, ніж минулого тижня (40 – 55 гривень за кілограм), а діапазон цін на томат розширився до 25 – 55 гривень за кілограм. Триває зростання цін на броколі: зараз вона коштує 90 – 120 гривень за кілограм. Знову змінилася ціна на часник (50 – 140 гривень за кілограм). Кабачок подорожчав (15 – 20 гривень за кілограм), а ціни на баклажани знизилися (20 – 27 гривень за кілограм).

Важливо У фруктово-ягідному сегменті ціни також змінилися різноспрямовано. Вартість груші продовжила зростати (наразі коштує 30 – 80 гривень за кілограм), а винограду знижуватись (коштує 50 – 80 гривень за кілограм). Нектарин подешевшав, а персик подорожчав (ціна обох 60 – 70 гривень за кілограм). Збільшилася відпускна ціна на апельсин до 70 – 75 гривень за кілограм. Ціни щодо інших позицій збереглися на рівні попереднього тижня.