Огірки і зараз продовжують дорожчати

Наразі українські тепличні комбінати декларують ціни на огірки в межах 45 – 60 гривень за кілограм (1,09 – 1,46 долара за кілограм). Це, за словами аналітиків East Fruit, в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Важливо Оператори ринку стверджують, що підвищувальний ціновий тренд продиктований одразу кількома факторами. Насамперед він є наслідком доволі обмеженої пропозиції огірка на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту в продаж уже практично не надходить.

Крім того, до збирання врожаю огірків другого обороту поки що приступили не всі тепличні комбінати, причому вибірки в них доволі невеликі через прохолодну та похмуру погоду.

Зверніть увагу! Як результат, сьогодні тепличні огірки на ринку України коштують вже в середньому у 2 рази дорожче, ніж в аналогічний торішній період. Ба більше, багато гравців ринку не виключають можливості подальшого подорожчання цієї продукції через активний попит.