Яка наразі ситуація на ринку фруктів та овочів України

В Україні різко подорожчала білокачанна капуста. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися морква і буряк. Водночас зростання пропозиції ріпчастої цибулі, змушувало продавців опускати ціни, пишуть аналітики East Fruit.

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Після подорожчання попереднього тижня ціни на картоплю знову почали знижуватися з 12 – 15 до 10 – 13 гривень за кілограм. Підвищений попит на тлі скорочення пропозиції призвів до зростання цін на огірок, який наразі коштує 45 – 50 гривень за кілограм. Позитивний ціновий тренд також спостерігався на ринку томату та солодкого перцю. Розширився діапазон цін продажу цвітної капусти (50 – 75 гривень за кілограм) та броколі (50 – 85 гривень за кілограм).

Ціни на овочі та фрукти в Україні / Фото East Fruit.

Пекінська капуста подешевшала до 40 – 45 гривень за кілограм, а кабачок і баклажан – подорожчали. Почали знижуватися ціни на гострий перець. У сегменті зелені учасники підвищили ціни на зелену цибулю і кріп, а водночас рукола і салат подешевшали.

Зверніть увагу! Сезонне збільшення пропозиції груші, з місцевих господарств, призвело до зниження цін. При цьому ціни на українські груші вже на 32% нижчі за минулорічні. Почали зростати ціни на нектарин. Подешевшала лохина і лимон. Ціни за іншими позиціями збереглися на рівні попереднього періоду.