Дешевих овочів у 2024 році не буде

Перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький на дискусії, яку організував Центр економічної стратегії заявив, що Україна по більшості овочевих культур маємо власне забезпечення.

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Немає перевиробництва, тому і не бачимо мегадешевих цін на овочі, в тому числі на картоплю. Але його достатньо десь по балансу. З точки зору об'єктивної собівартості виробництва ціна співставна,

– розповідає Висоцький.

Висоцький заявив, що значного імпорту чи експорту не передбачається, "плюс-мінус ми на рівні з внутрішнім ринком".

Не буде таких екстрацін, як у 2022, коли ми різко тимчасово втратили лівобережну частину Херсонщини і Запоріжжя. Але і не буде якихось меганизьких цін, тому що адаптувалися. Виробники розуміють, що споживання знизилося,

– наголосив чиновник.

За словами Тараса Висоцького, ціни на овочі будуть традиційно підвищуватися до весни через витрати на зберігання. За його словами, електрика буде дорогою, тому вплив витрат буде більшим, ніж попереднього року.