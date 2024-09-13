В Україні зростає вартість огірків

Наразі тепличні комбінати готові відвантажувати огірки по 45 – 60 гривень за кілограм (0,31 – 0,52 долара за кілограм), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Важливо Експерти повідомляють, що на сьогодні тепличні огірки в Україні надходять у продаж за найвищими, як мінімум, за останні 7 років цінами.

Оператори ринку говорять, що підвищувальний ціновий тренд продиктований одразу кількома факторами. Перш за все, він є наслідком досить обмеженої пропозиції огірків на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту в продаж вже практично не надходить. Крім того, вибірки цієї продукції в тепличних комбінатах також помітно скоротилися через падіння середньодобових температур.

Зверніть увагу! Зараз огірок в українських господарствах коштує в середньому вже у 2 рази дорожче, ніж рік тому. При цьому гравці ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання в цьому сегменті.