Ціни на овочі поступово піднімаються

Експерти ринку зазначили, що стрімке збільшення попиту на картоплю призвело до чергового підвищення цін на неї. Минулого тижня овоч віддавали по 12 – 15 гривень за кілограм, а тижнем раніше 10 – 12.

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Крім того тепличні комбінати змушені були знизити відпускні ціни на огірки до позначки 30 – 40 гривень за кілограм, хоча раніше верхня цінова планка була на рівні 50 гривень.

Цвітна капуста і броколі подорожчали до 55 – 60 гривень за кілограм, хоча цвітна капуста тижнем раніше коштувала 45 – 55, а броколі - 30 – 50. Кабачок і баклажан, навпаки, подешевшали. Кабачок з 12 – 20 впав до 10 – 23, а баклажан – з 15 – 20 до 9 – 15 гривень за кілограм. При цьому подорожчав часник з 60 – 120 до 80 – 140 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Серед фруктово-ягідного сегменту продовжують зростати ціни на диню. Баштанні подорожчали з 25 – 30 до 30 – 40 гривень за кілограм.