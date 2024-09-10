Причини здорожчання часнику

Середня вартість часнику у вересні на гуртовому сільськогосподарському ринку "Шувар" у Львові становить 110 гривень за кілограм. Ціна на 13,6% нижча проти попереднього року, коли було 125 гривень за кілограм.

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Водночас у роздрібі продавці накручують ціни через високий попит на цей овоч. Так, у мережі АТБ імпортований китайський часник коштує 139,95 гривні за кілограм. У мережі "Сільпо" молодий український часник продають від 174 гривень за кілограм до 249 гривень за кілограм.

У відділі маркетингу ринку "Шувар" пояснили причини високої ціни на часник. Там стверджують, що на вартість впливає кілька факторів. Зокрема, йдеться про складність вирощування, адже часник є трудомісткою культурою, яка вимагає багато ручної праці. Ще одна причина – свідоме обмеження площі вирощування.

Часник займає меншу частку площі посівів порівняно з іншими овочами. Через це внутрішня пропозиція менша, що стимулює вищі ціни,

– пояснили експерти.

Оскільки частину часнику на ринок імпортують, то ціна зростає ще й через логістичні труднощі.

Що буде з цінами у найближчому майбутньому

Погодні умови влітку 2024 року негативно вплинули на врожайність багатьох овочів. Постраждав також і часник: знизилися якість овочу та обсяги врожаю.

Урожай часнику у 2024 році є нестабільним через несприятливі погодні умови, ⁣зокрема спекотне літо, яке негативно вплинуло на якість та кількість продукції. Це призвело до ще більшого обмеження пропозиції на ринку,

– додали представники ринку.

Отже, на зниження вартості часнику очікувати не слід.