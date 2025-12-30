Які прогнози щодо цін на м'ясо на 2026 рік

Навесні 2026 року ціни на свинину й курятину сезонно зростатимуть, але вже влітку можливе їхнє зниження, тоді як яловичина й надалі дорожчатиме через скорочення поголів'я. Восени ключовим чинником формування цін стане вартість кормів і врожай зернових, а також ризики, пов'язані з енергопостачанням і війною.

Скільки буде коштувати м'ясо в Україні?

Велику частину бюджету українці витрачають на їжу, і у 2026 році витрати можуть зрости ще більше, розповідає 24 Канал. Експерти у коментарі журналістам зазначили, що вартість більшості видів м'яса буде зростати.

Прогнозоване сезонне зростання цін на свинину й курятину навесні 2026 року зміниться спадом у липні-серпні, розповіла 24 Каналу науковиця Наталія Копитець. Однак яловичина становитиме виняток.

Скорочення поголів'я великої рогатої худоби, а відтак і пропозиції яловичини та телятини в торговельній мережі не сприяють зниженню цін на неї,

– зауважує експертка.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у січні-лютому 2026 року роздрібні ціни на яловичину, свинину та м'ясо птиці залишаться на рівні грудня 2025 року.

Визначальним фактором вартості м'яса восени 2026 року буде ціна на зернові та їхній урожай. Причиною є те, що близько 70% у структурі собівартості м'яса становлять корми. Здорожчанню також можуть сприяти тривалі відключення світла.

Зверніть увагу! На ринку м'яса свиней ключовий вплив на цінову ситуацію має війна та її негативні наслідки – втрата поголів'я та виробництв, вважає Наталія Копитець.

