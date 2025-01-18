Які ціни на яловичину та свинину встановляться надалі в Україні

В Україні наразі м'ясо досить дороге, тому цей продукт не дуже популярний серед покупців. Однак експерти говорять, що низький попит стримує ріст цін.

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка розповів, чи чекати падіння цін на яловичину та свинину, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН. На його думку, до кінця зими на вартість свинини впливатиме попит і те, чи будуть відключення світла.

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Яловичина – один з найдорожчих видів м'яса, і його вартість тривалий час суттєво не змінювалася упродовж останніх кількох років. Ціни на яловичу трохи зростають, оскільки збільшується собівартість її виробництва,

– зазначає експерт.

За його словами, середня вартість яловичого гуляшу в супермаркетах станом на 14 січня коливається від 300 – 310 гривень за кілограм.

Вартість цього продукту досить стабільна, оскільки не всі українці можуть собі дозволити його купити, тобто немає попиту, який би міг "штовхати" ціну вгору. Ціна на яловичину до весни точно не буде суттєво знижуватися, оскільки спостерігається зменшення поголів'я корів у господарствах населення, що загалом відображається і на забійній масі тварин в Україні в цілому. Вартість яловичини найближчим часом залишиться стабільною,

– пояснює Максим Гопка.

При цьому він розповів, що перед Новим роком було невелике зростання попиту на свинину, і її вартість зросла. Ціни у супермаркетах коливалися від 260 до 270 гривень за кілограм. У перший тиждень після новорічних свят вартість свинини пішла вниз і становила у середньому 250 гривень за кілограм. Але аналітик нагадав, що наразі ціна на цей вид м'яса зросла до 266 гривень за кілограм.

Важливо! На його думку, поки немає причин говорити, що вартість свинини сильно знизиться, оскільки є певні важливі фактори, які на неї впливають, у тому числі зменшується поголів'я свиней через активні бойові дії на частині території України.

До кінця зими, за словами Гопки, на вартість свинини впливатиме попит і те, чи будуть відключення світла. У разі відключень, виробникам доведеться покривати додаткові витрати, і вартість м'яса може зрости. Можливе сезонне зниження вартості цього виду м'яса за рахунок зниження попиту в кінці зими – на початку весни.