Як зміняться ціни на курятину у 2025 році

Науковиця "Інституту аграрної економіки" Наталія Копитець у коментарі 24 Каналу розповіла, що упродовж року – станом на 19 грудня 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року – у продуктових супермаркетах найбільше зросли роздрібні ціни на яловичину ребра – до 168,95 гривні за кілограм (+7,6 %) та гуляш, який подорожчав до 301,32 гривні за кілограм (+19,2 %).

Читайте також Що буде з цінами на м'ясо у 2025 році

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Поміж курятини за рік найбільше – до 172,63 гривні за кілограм (+9,2%) – здорожчало куряче філе. Курячі стегна додали в ціні 4,2 % і коштують 121,63 гривні за кілограм. Ціна на курячу тушку залишилася на рівні минулого року – 85,60 гривні за кілограм.

Важливо! За прогнозними оцінками науковців Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", у січні 2025 року роздрібні ціни на основні види м'яса – яловичина, свинина та м'ясо птиці – залишаться на рівні грудня 2024 року з незначним коливанням за регіонами.