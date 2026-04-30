Світовий ринок основних видів олій лишається стабільним попри стрибок цін на нафту

Після зриву переговорів між США та Іраном ціни на нафту різко зросли, але ринок рослинних олій поки зберігає стабільність. Водночас аналітики попереджають: ця рівновага може бути тимчасовою.

Нафта дорожчає, але ринок олій поки стабільний

Зрив перемовин між США та Іран наприкінці минулого тижня спровокував різке зростання нафтових котирувань, повідомляє Grain Trade. Ф'ючерси на нафту марки Brent за тиждень підскочили на 13 відсотків і досягли рівня 111 доларів США за барель.

Попри це, на думку фахівців, ринок рослинних олій відреагував стримано. Ф'ючерси на соєву олію на біржі Chicago Board of Trade додали лише 0,4 відсотка після попереднього різкого зростання.

На фізичних ринках також зберігається відносна стабільність. У Китаї ціни на соєву олію підвищилися до 1250 доларів США за тонну, у Бразилії – до 1190 – 1200 доларів США за тонну, а в Аргентині – до 1140 доларів США за тонну. Водночас значний дисконт південноамериканської продукції до американської стримує подальше подорожчання.

Пальмова та соняшникова олія під тиском ринку

Ф'ючерси на пальмову олію на біржі Bursa Malaysia за тиждень знизилися на 0,5 відсотка – до 4536 ринггітів за тонну, що еквівалентно близько 1149 доларів США за тонну. Попри попереднє зростання, ціни фактично повернулися до рівнів кінця лютого.

Зниження експорту пальмової олії з Малайзії у квітні та достатня пропозиція на фізичному ринку також стримують ціни від зростання.

На ринку соняшникової олії ситуація змішана. Дешевша продукція з Аргентини тисне на ціни в Індії, де котирування знизилися до 1410 – 1415 доларів США за тонну. Водночас українська олія подорожчала до 1320 – 1325 доларів США за тонну на базисі поставки в порти Чорного моря.

Додатковим фактором для України стало пошкодження інфраструктури в Чорноморськ, що може обмежити активність переробників.

Аналітики зазначають, що ринки уважно стежать за розвитком ситуації на Близькому Сході. Якщо напруження не зменшиться, подорожчання нафти може потягнути за собою і ціни на зернові та олійні культури.

Соняшник дорожчає швидше за олію: ринок перероблювання під тиском

Ціни на насіння соняшника в Україні зросли на 9 доларів США за тонну, досягнувши 744 доларів США за тонну.

Переробка під тиском через зростання вартості сировини, яке випереджає зростання цін на готову продукцію.

Водночас сегмент шроту, обсяг якого становив 258 тисяч тонн, залишається сильно залежним від одного ключового покупця – Китаю, на який припадає 149 тисяч тонн експорту. Така концентрація підвищує ризики для ринку у разі змін попиту.