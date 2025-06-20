Скорочення пропозиції призвело до зростання цін на огірки в Україні

Вартість овочів в Україні продовжує стрибати через низку факторів. Так, навіть попри сезон, в Україні наразі здорожчали огірки.

Огірки знову дорожчають після знаного спаду ціни

Після того, як на ринку огірків в Україні тижнем раніше спостерігалося досить різке зниження цін, в даному сегменті знову встановилися позитивні цінові тенденції, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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На думку експертів, причиною подорожчання овочів на українському ринку є суттєве скорочення пропозиції цієї продукції з місцевих господарств. Так, практично у всіх тепличних комбінатах на сьогодні проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення вибірок.

Зверніть увагу! Водночас пропозиція огірків із літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збирання врожаю через несприятливі погодні умови.

В результаті ціни на тепличні огірки на цю мить формуються в межах 30 – 50 гривень за кілограм (0,72 – 1,20 долара за кілограм), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Важливо! Експерти зазначають, що нині тепличний огірок в Україні все ж таки коштує в середньому на 16% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Проте ключові гравці ринку не виключають, що подальше подорожчання у цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту цієї продукції.