В Україні здорожчав борщ: як змінились ціни на овочі та фрукти за тиждень
- В Україні ціни на овочі борщового набору продовжують знижуватись, за винятком білокачанної капусти, яка подорожчала.
- Ціни на фрукти, такі як суниця садова, черешня та вишня, зросли, але подешевшали малина для нового ринку та кавун.
На українському плодоовочевому ринку продовжують знижуватись ціни на овочі. Водночас фрукти не поспішають дешевшати, і навіть навпаки – нарощують ціну.
Як змінилися ціни на овочі за тиждень?
В Україні продовжують дешевшати овочі борщового набору, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику EastFruit. Виняток склала лише білокачанна капуста, що подорожчала (з 15 – 20 до 17 – 20 гривень за кілограм), пропозиція якої все ще продовжує залишатися обмеженою.
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Дешевше, ніж попереднього тижня, продавався томат (з 30 – 60 до 30 – 50 гривень за кілограм). При цьому ціни на огірок (з 15 – 30 до 23 – 30 гривень за кілограм) і кабачок (з 15 – 18 до 15 – 20 гривень за кілограм) дещо зросли.
Зверніть увагу! На тлі зростання пропозиції почали знижуватись ціни на баклажан (з 90 – 105 до 70 – 100 гривень за кілограм). Також подешевшали пекінська (з 15 – 25 до 12 – 25 гривень за кілограм) і цвітна капуста (з 15 – 30 до 10 – 30 гривень за кілограм). Продовжували знижуватись ціни на часник (з 80 – 150 до 70 – 130 гривень за кілограм).
Водночас вартість зеленої цибулі (з 70 – 90 до 70 – 110 гривень за кілограм) і петрушки (з 60 – 65 до 60 – 100 гривень за кілограм) збільшилася.
Фруктово-ягідний сегмент відзначився черговим зростанням цін на суницю садову (зі 100 – 170 до 100 – 130 гривень за кілограм) та черешню (зі 150 – 200 до 150 – 160 гривень за кілограм). Також подорожчали вишня (зі 105 – 120 до 105 – 150 гривень за кілограм) та чорна смородина (зі 130 – 150 до 130 – 160 гривень за кілограм).
Важливо! Зростання пропозиції малини для нового ринку призвело до зниження цін (з 200 – 300 до 160 – 250 гривень за кілограм). З тієї ж причини подешевшав кавун (з 20 – 32 до 16 – 22 гривень за кілограм). А ось малина для заморожування продовжує швидко дорожчати. Звузився розкид цін на смородину, а груша подешевшала (з 85 – 90 до 80 – 85 гривень за кілограм).