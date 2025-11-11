Ціни на овочі та фрукти в Україні: як вони змінилися за тиждень
- Ціни на овочі, такі як ріпчаста цибуля, білокачанна капуста, морква та огірки, знизилися за останній тиждень.
- У фруктовому сегменті знизилися ціни на яблука, груші та сливи, тоді як апельсини подорожчали, а ціни на банани впали.
За останній тиждень змінилися ціни на деякі продукти в Україні. Здебільшого вони стали дешевшими.
Як змінилися ціни на овочі?
Мова йде про фрукти та овочі, пише 24 Канал з посиланням на EastFruit.
Наприклад, продовжує дешевшати ріпчаста цибуля. Зараз її продають за 6 – 9 гривень за кілограм проти 7 – 9 гривень за кілограм тижнем раніше.
Знову почали знижуватися й ціни на білокачанну капусту: з 9 – 11 гривень до 7 – 10 гривень за кілограм. Морква також продавалася дешевше, ніж тижнем раніше: ціна "впала" з 9 – 12 гривень до 8 – 11 гривень за кілограм.
Внаслідок зменшення попиту знизилися ціни на помідори: з 40 – 100 до 50 – 60 гривень зі кілограм. Крім того, вперше за кілька місяців подешевшали огірки: зараз їх продають за 70 – 120 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше – за 100 – 130 гривень за кілограм.
Пропозиція броколі та цвітної капусти зростає, змушуючи продавців знижувати ціни: 40 – 50 гривень за кілограм замість 40 – 50 гривень та 25 – 30 гривень проти 30 – 35 гривень за кілограм відповідно.
Часник, зелена цибуля та кріп подешевшали:
- 60 – 150 гривень за кілограм проти 80 – 150 гривень за кілограм;
- 80 – 100 гривень за кілограм, тоді як тиждень раніше було 145 – 160 гривень за кілограм;
- 125 – 135 гривень за кілограм замість 145 – 155 гривень за кілограм.
Що відбувається з цінами на фрукти?
Водночас фруктовому сегментові продовжують знижуватися ціни на яблука та груші: 20 – 60 гривень за кілограм проти 20 – 60 гривень за кілограм і 40 – 110 гривень за кілограм замість 30 – 75 гривень за кілограм відповідно.
Сливи продавалися дешевше, ніж попереднього тижня: 30 – 45 гривень до 25-40 гривень за кілограм.
Апельсини подорожчали, лимони подешевшали, а розкид цін на мандарини скоротився,
– зазначили аналітики.
Продавці авокадо, граната та хурми підняли ціни:
- 80 – 120 до 70 – 80 гривень за кілограм;
- 100 – 120 до 70 – 120 гривень за кілограм;
- 65 – 90 до 60 – 80 гривень за кілограм.
Зауважте! Водночас банани стали продавати дешевше: 52 – 58 гривень за кілограм проти 60 – 65 гривень за кілограм.
Нагадаємо, що ціни на помідори в Україні знизилися через зменшення попиту та погіршення якості овочів. Про це раніше також повідомляли експерти EastFruit.
Найвищі ціни на томати спостерігаються в Auchan та Megamarket.
Водночас найнижчі – Novus та АТБ.
Що ще відомо про ціни?
Ціни на огірки в Україні теж зазнали змін. Вони зменшилися через падіння попиту та збільшення обсягів імпортних овочів.
Також подешевшала цибуля. Ціни знизилися через падіння попиту та зростання пропозиції.