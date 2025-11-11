Цены на овощи и фрукты в Украине: как они изменились за неделю

За последнюю неделю изменились цены на некоторые продукты в Украине. В основном они стали дешевле.

Как изменились цены на овощи?

Речь идет о фруктах и овощах, пишет 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

Читайте также Стоимость пшеницы может вырасти во второй половине ноября

Например, продолжает дешеветь репчатый лук. Сейчас его продают по 6 – 9 гривен за килограмм против 7 – 9 гривен за килограмм неделей ранее.

Снова начали снижаться и цены на белокочанную капусту: с 9 – 11 гривен до 7 – 10 гривен за килограмм. Морковь также продавалась дешевле, чем неделей ранее: цена "упала" с 9 – 12 гривен до 8 – 11 гривен за килограмм.

Вследствие уменьшения спроса снизились цены на помидоры: с 40 – 100 до 50 – 60 гривен за килограмм. Кроме того, впервые за несколько месяцев подешевели огурцы: сейчас их продают по 70 – 120 гривен за килограмм, тогда как неделей ранее – за 100 – 130 гривен за килограмм.

Предложение брокколи и цветной капусты растет, заставляя продавцов снижать цены: 40 – 50 гривен за килограмм вместо 40 – 50 гривен и 25 – 30 гривен против 30 – 35 гривен за килограмм соответственно.

Чеснок, зеленый лук и укроп подешевели:

60 – 150 гривен за килограмм против 80 – 150 гривен за килограмм; 80 – 100 гривен за килограмм, тогда как неделю назад было 145 – 160 гривен за килограмм; 125 – 135 гривен за килограмм вместо 145 – 155 гривен за килограмм.

Что происходит с ценами на фрукты?

В то же время фруктовом сегменте продолжают снижаться цены на яблоки и груши: 20 – 60 гривен за килограмм против 20 – 60 гривен за килограмм и 40 – 110 гривен за килограмм вместо 30 – 75 гривен за килограмм соответственно.

Сливы продавались дешевле, чем на предыдущей неделе: 30 – 45 гривен до 25-40 гривен за килограмм.

Апельсины подорожали, лимоны подешевели, а разброс цен на мандарины сократился,

– отметили аналитики.

Продавцы авокадо, граната и хурмы подняли цены:

80 – 120 до 70 – 80 гривен за килограмм; 100 – 120 до 70 – 120 гривен за килограмм; 65 – 90 до 60 – 80 гривен за килограмм.

Заметьте! В то же время бананы стали продавать дешевле: 52 – 58 гривен за килограмм против 60 – 65 гривен за килограмм.

Напомним, что цены на помидоры в Украине снизились из-за уменьшения спроса и ухудшения качества овощей. Об этом ранее также сообщали эксперты EastFruit.

Самые высокие цены на томаты наблюдаются в Auchan и Megamarket.

В то же время самые низкие – Novus и АТБ.

Что еще известно о ценах?