Ринок овочів хитнуло: старий урожай дорожчає, новий дешевшає

В Україні зберігається різноспрямована динаміка цін на овочі та фрукти. Поки продукція минулого врожаю дорожчає через дефіцит, новий урожай поступово дешевшає.

На українському ринку овочів спостерігається контрастна ситуація: продукція минулого врожаю продовжує дорожчати через скорочення запасів, повідомляє EastFruit. Зокрема, зростають ціни на моркву (з 12 – 14 до 13 – 15 гривень за кілограм) та білоголову капусту (з 4 – 10 до 7 – 11 гривень за кілограм).

Водночас рання капуста, навпаки, дешевшає (з 4 – 10 до 7 – 11 гривень за кілограм), оскільки пропозиція нового врожаю поступово збільшується. Також знизилися ціни на столовий буряк нового сезону (з 60 – 65 до 45 – 55 гривень за кілограм).

Негативний ціновий тренд зберігається і в сегменті тепличних овочів: огірки продовжують дешевшати (з 80 – 130 до 55 – 80 гривень за кілограм). Натомість помідори подорожчали (з 155 – 170 до 160 – 180 гривень за кілограм), тоді як солодкий перець став доступнішим для покупців (з 170 – 220 до 150 – 180 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Окремо варто відзначити подальше зниження вартості кабачків і баклажанів, а також редиски. У сегменті зелені ситуація змішана: ціни на кріп та щавель зросли, тоді як зелена цибуля і петрушка подешевшали.

Що відбувається на ринку фруктів і ягід?

У фруктово-ягідному сегменті загалом зберігається стабільність – більшість позицій залишилися на рівні попереднього тижня.

Водночас поява на ринку дорожчої місцевої суниці садової вплинула на імпорт: ціни на закордонну ягоду знизилися (з 170 – 180 до 160 – 250 гривень за кілограм), а загальний ціновий діапазон розширився.

Крім того, зафіксовано зростання вартості яблук (з 18 – 45 до 18 – 50 гривень за кілограм) і груш (з 45 – 130 до 50 – 130 гривень за кілограм), що може бути пов'язано зі скороченням запасів і сезонними факторами.

Ціни на тепличні огірки в Україні впали на 40% через надлишок продукції та слабкий попит.

Попри зниження, ціни в супермаркетах коливаються від 89,90 до 119,89 гривень за кілограм, а експерти прогнозують можливе подальше здешевлення.

Основною причиною здешевлення став надлишок пропозиції. Українські тепличні комбінати активізували збір урожаю і стабільно нарощують поставки, однак споживання не встигає за такими темпами.