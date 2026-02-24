Тиждень цінових гойдалок: які овочі й фрукти подорожчали найбільше

Ціни на овочі та фрукти за тиждень змінилися нерівномірно: частина продукції дешевшає, інша — дорожчає. Після короткочасного зростання морква повернулася до попередніх цін, тоді як салат суттєво додав у вартості.

Як за тиждень змінилися ціни на овочі?

Після невеликого підвищення минулого тижня ціни на моркву знову знизилися до попереднього рівня (з 9 – 15 до 9 – 13 гривень за кілограм), повідомляє EastFruit. Водночас зелена цибуля продовжила дешевшати (з 250 – 280 до 200 – 220 гривень за кілограм).

За інформацією аналітиків, салат помітно подорожчав у закупівлі (з 230 – 270 до 300 – 350 гривень за кілограм).

На фруктовому ринку переважала тенденція до зростання цін. Подорожчали лимони (з 110 – 120 до 120 – 130 гривень за кілограм) та апельсини (з 60 – 100 до 60 – 140 гривень за кілограм), а також хурма (з 65 – 105 до 95 – 105 гривень за кілограм) і банани, які продавалися дорожче, ніж тижнем раніше (з 60 – 65 до 65 – 75 гривень за кілограм).

Крім того, зросла ціна на садову суницю (з 400 – 650 до 430 – 650 гривень за кілограм). Водночас гранати подешевшали (з 140 – 180 до 140 – 170 гривень за кілограм), а ціновий діапазон на мандарини розширився (з 70 – 130 до 60 – 150 гривень за кілограм).

