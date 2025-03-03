Вартість овочів змінилась: що здорожчало, а що подешевшало за тиждень
- Ціни на білокачанну капусту, моркву, томати та солодкий перець зросли, в той час, як цибуля та огірки подешевшали через збільшення пропозиції.
- У фруктовому сегменті ціни залишилися стабільними, окрім мандаринів та гранатів, які подорожчали.
Ціни на плодоовочевому ринку України здебільшого почали змінюватись. Овочі борщового набору продовжили дорожчати на ринках і у магазинах.
Як змінились ціни на овочі та фрукти
Аналітики повідомляють, що білокачанна капуста подорожчала з 32 – 38 до 35 – 40 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Водночас продовжують зростати ціни на моркву – верхня цінова межа піднялася з 30 до 34 гривень.
Читайте також Українські фермери знижують вартість огірків: які ціни на ринку
Водночас фермери почали масово розпродавати цибулю, що призвело до зниження цін з 14 – 15 до 12 – 14 гривень за кілограм. На тлі зростаючої пропозиції з місцевих теплиць почав дешевшати огірок – з 140 – 145 до 90 – 140 гривень за кілограм.
Крім того, ціни на томат зросли з 75 – 80 до 80 – 85 гривень за кілограм, а солодкий перець різко підскочив зі 130 – 145 до 145 – 170 гривень за кілограм.
Зверніть увагу! У фруктовому сегменті ціни збереглися на рівні попереднього тижня за винятком мандарина і граната. Нижня цінова межа на ці фрукти піднялася з 55 до 65 гривень за кілограм і з 95 – 110 гривень за кілограм відповідно.