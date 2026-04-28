Ранні овочі подорожчають через холодну весну: якого стрибка цін чекати у травні

Холодна весна затримує й ускладнює вирощування нового врожаю овочів в Україні. З огляду на це варто очікувати помітного зростання цін на ранню капусту, кабачки та редиску вже в найближчі місяці.

Як холодна весна впливає на вирощування овочів в Україні?

Через холодну погоду цієї весни масовий збір урожаю овочів відбудеться пізніше, ніж зазвичай. Холод та економічні фактори призведуть до зростання цін у травні – на початку червня. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла науковиця Інституту овочівництва і баштанництва НААН Вікторія Рудь.

За словами експертки, холодна весняна погода найбільше впливає на надранні посіви на Сході та в Центрі України. Водночас для цибулі, моркви, ранніх сортів капусти та гороху такі умови є менш критичними, хоч вони й розвиватимуться повільніше.

Як пояснює Вікторія Рудь, холодна весна суттєво впливає на технологічний цикл вирощування овочів:

низькі температури (особливо вночі) змушують на 10 – 14 днів зміщувати терміни масової висадки розсади у відкритий ґрунт та сівби теплолюбних культур: томатів, перцю, огірків; це автоматично відтерміновує масовий збір врожаю;

у відкритий ґрунт та сівби теплолюбних культур: томатів, перцю, огірків; це автоматично відтерміновує масовий збір врожаю; температурні коливання спричиняють стрес у культур, через який зелені частини рослини повільно ростуть та пригнічується коренева система.

За таких умов рослинам потрібне якісне підживлення та захист.

Зверніть увагу! Холодна погода наприкінці квітня встановилася через надходження арктичного повітря. Однак у перші дні травня можливе потепління в Україні. За прогнозом, ситуація дещо стабілізується, а денні максимуми частково підвищаться.

Якого здорожчання овочів очікувати 2026 року?

Науковиця Вікторія Рудь зазначає, що цьогоріч очікуваним є здорожчання ранньої групи овочів, яке відбудеться під впливом погодних, інституційних та економічних факторів.

Вікторія Рудь Кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук У пікові моменти виходу ранньої продукції (травень – початок червня) ціни можуть бути на 15 – 25% вищими, ніж за аналогічний період минулого року. Особливо це стосується ранньої капусти, кабачків та редиски.

Штовхати ціни на овочі вгору будуть:

Дефіцит пропозиції на старті сезону через затримку врожаю на відкритому ґрунті. На ринку довший час домінуватимуть тепличні та імпортні овочі, собівартість яких вища через витрати на обігрів теплиць у холодні весняні ночі. Додаткові логістичні витрати. Південь України, як традиційний лідер ранніх овочів, продовжує працювати в умовах воєнного стану та зруйнованого зрошення. З огляду на це, навантаження лягає на логістику з центру та заходу України.

Важливо! За словами експертки, втрати промислового виробництва у південних областях України оцінюють на рівні 30 – 35%. Однак якщо галузь овочівництва поступово відновлюється, то баштанництво та тепличні господарства регіону перебувають у глибокій кризі.

Вікторія Рудь говорить, що навіть попри температурні виклики, про катастрофічний неврожай цьогоріч не йдеться. Внутрішній ринок вдасться забезпечити завдяки компенсації затримок в одній зоні інтенсивністю в іншій, а також використанню наукових підходів до селекції.

Водночас ціна борщового набору та ранніх овочів залишатиметься під тиском собівартості виробництва та холодної погоди на початку сезону.

Як змінюються ціни на овочі в Україні?

В Україні зберігається різноспрямована динаміка цін на овочі. Старий урожай дорожчає через дефіцит, зокрема йдеться про моркву й білоголову капусту.

Тоді як новий урожай дешевшає завдяки збільшенню пропозиції. Падають ціни на ранню капусту, столовий буряк нового сезону.

Негативний ціновий тренд зберігається і в сегменті тепличних овочів. Дешевшають огірки й солодкий перець. Натомість помідори подорожчали.