Цибуля падає, помідори знову ростуть: як змінився овочевий ринок за тиждень

В Україні триває хвиля зниження цін на базові овочі, зокрема цибулю, буряк і картоплю. Водночас окремі позиції, навпаки, дорожчають через активний попит.

На українському ринку овочів спостерігаються різноспрямовані цінові тенденції, повідомляє EastFruit. Ріпчаста цибуля продовжує дешевшати (з 7 – 9 до 6 – 8 гривень за кілограм), причому це відбувається вже на тлі і без того низьких цін.

Третій тиждень поспіль знижуються ціни на столовий буряк (з 8 – 11 до 7 – 10 гривень за кілограм) і картоплю (з 6 – 12 до 5 – 11 гривень за кілограм). Водночас морква демонструє протилежну динаміку – її вартість зросла порівняно з попереднім тижнем (з 6 – 11 до 8 – 13 гривень за кілограм).

Через активний попит дорожчають помідори (з 150 – 165 до 160 – 170 гривень за кілограм) та солодкий перець (з 200 – 260 до 250 – 270 гривень за кілограм). Натомість огірки почали дешевшати через збільшення пропозиції на ринку (з 150 – 250 до 140 – 220 гривень за кілограм).

Другий тиждень поспіль зростає ціна на цвітну капусту (з 160 – 170 до 170 – 185 гривень за кілограм). Також подорожчали пекінська та червона капуста.

Серед зелені спостерігається змішана динаміка: петрушка подешевшала, тоді як кріп, навпаки, зріс у ціні. Крім того, розширився діапазон вартості зеленої цибулі.

Зверніть увагу! У фруктовому сегменті істотних змін не зафіксовано. Винятком стала полуниця, яка подорожчала (з 180 – 200 до 190 – 210 гривень за кілограм), тоді як ціни на інші популярні фрукти залишилися стабільними.

