Ціни пішли вниз: які овочі та ягоди подешевшали найбільше

Минулого тижня в Україні зафіксували зниження цін на більшість овочів і частину ягід. Основною причиною стало зростання пропозиції на тлі активного збору продукції.

Які овочі дешевшають?

На українському ринку продовжує домінувати тенденція до зниження цін на овочі, повідомляє EastFruit. Найбільше подешевшали ріпчаста цибуля (з 6 – 8 до 6 – 7 гривень за кілограм) та столовий буряк (з 7 – 10 до 6 – 9 гривень за кілограм), а після короткого періоду стабільності знову почала дешевшати білокачанна капуста (з 8 – 10 до 6 – 9 гривень за кілограм).

Значне збільшення обсягів збору тепличної продукції також вплинуло на ціни. Зокрема, огірки продовжили дешевшати через розширення пропозиції від місцевих виробників (з 140 – 220 до 130 – 200 гривень за кілограм).

Крім того, знизилися ціни на солодкий перець (з 250 – 270 до 200 – 220 гривень за кілограм) і червонокачанну капусту (з 20 – 25 до 18 – 22 гривень за кілограм), що свідчить про загальний тиск пропозиції на ринок овочів.

Що відбувається у сегменті зелені та ягід?

У сегменті зелені також зафіксовано зниження вартості. Зокрема, подешевшали зелена цибуля та кріп, що пов'язано зі збільшенням пропозиції на ринку.

Активні поставки редису змусили продавців переглядати ціни у бік зниження (з 70 – 85 до 68 – 75 гривень за кілограм), адже конкуренція між виробниками посилилася.

У фруктово-ягідному сегменті продовжила дешевшати суниця садова (з 190 – 210 до 150 – 170 гривень за кілограм). Таким чином, загальна динаміка ринку свідчить про поступове здешевлення сезонної продукції на тлі зростання її доступності.

