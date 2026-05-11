В Україні різко змінилися ціни на овочі та ягоди: що подорожчало найбільше
- Ціни на минулорічну білоголову капусту зросли, а рання картопля та столові буряки подешевшали через новий урожай.
- На ринку знизилися ціни на огірки, помідори, кабачки, зелена цибуля, рукола та садову суницю, тоді як пекінська капуста подорожчала.
На українському плодоовочевому ринку зафіксували чергові зміни цін. Поки торішня капуста продовжує дорожчати, сезонні овочі та деякі ягоди, навпаки, стрімко дешевшають.
Вартість торішніх овочів змінюється нерівномірно
В Україні знову зросли ціни на минулорічну білоголову капусту (з 14 – 16 до 14 – 18 гривень за кілограм), повідомляє EastFruit. Водночас рання картопля (з 45 – 140 до 75 – 130 гривень за кілограм) та столові буряки (з 90 – 100 до 60 – 75 гривень за кілограм) продовжують дешевшати на тлі збільшення пропозиції продукції нового врожаю.
Також на ринку помітно впали ціни на огірки (з 45 – 80 до 35 – 70 гривень за кілограм) та помідори (з 105 – 140 до 105 – 125 гривень за кілограм). Окрім цього, вже п'ятий тиждень поспіль дешевшають кабачки (з 88 – 95 до 73 – 80 гривень за кілограм). На ринку редиски водночас скоротився розрив між мінімальними та максимальними цінами.
Пекінська капуста за останній тиждень додала у вартості, тоді як ціни на цвітну капусту пішли вниз.
Зелень та ягоди теж змінилися у ціні
У сегменті зелені подорожчали щавель і салат. Водночас покупцям стали доступнішими зелена цибуля (з 265 – 280 до 250 – 270 гривень за кілограм) та рукола (з 295 – 310 до 245 – 255 гривень за кілограм).
Крім того, на українському ринку з'явилися перші цінові пропозиції на місцеву спаржу, що свідчить про старт нового сезону продукції.
У фруктово-ягідному сегменті зафіксували зниження цін на садову суницю (з 200 – 300 до 215 – 260 гривень за кілограм). Також дешевшими стали банани (з 70 – 75 до 65 – 75 гривень за кілограм), що додатково вплинуло на загальну динаміку ринку фруктів.
В Україні ціни на білоголову капусту врожаю 2025 року значно зросли через скорочення запасів і високий попит, досягаючи 8-15 гривень за кілограм.
В Україні ціни на білоголову капусту врожаю 2025 року значно зросли через скорочення запасів і високий попит, досягаючи 8-15 гривень за кілограм.
У супермаркетах ціни на капусту варіюються: Metro 19,90 грн/кг, Megamarket 31 грн/кг, Novus 14,89 грн/кг, Auchan 22,90 грн/кг, Сільпо 23 грн/кг, АТБ 27,49 грн/кг.
Попри нинішнє здорожчання, білоголова капуста все ще коштує в середньому на 77% дешевше, ніж на початку травня минулого року. Водночас продавці не виключають, що ціни продовжать зростати й надалі, адже обсяги продукції на ринку швидко скорочуються.