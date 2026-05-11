В Україні різко змінилися ціни на овочі та ягоди: що подорожчало найбільше

На українському плодоовочевому ринку зафіксували чергові зміни цін. Поки торішня капуста продовжує дорожчати, сезонні овочі та деякі ягоди, навпаки, стрімко дешевшають.

Вартість торішніх овочів змінюється нерівномірно

В Україні знову зросли ціни на минулорічну білоголову капусту (з 14 – 16 до 14 – 18 гривень за кілограм), повідомляє EastFruit. Водночас рання картопля (з 45 – 140 до 75 – 130 гривень за кілограм) та столові буряки (з 90 – 100 до 60 – 75 гривень за кілограм) продовжують дешевшати на тлі збільшення пропозиції продукції нового врожаю.

Також на ринку помітно впали ціни на огірки (з 45 – 80 до 35 – 70 гривень за кілограм) та помідори (з 105 – 140 до 105 – 125 гривень за кілограм). Окрім цього, вже п'ятий тиждень поспіль дешевшають кабачки (з 88 – 95 до 73 – 80 гривень за кілограм). На ринку редиски водночас скоротився розрив між мінімальними та максимальними цінами.

Пекінська капуста за останній тиждень додала у вартості, тоді як ціни на цвітну капусту пішли вниз.

Зелень та ягоди теж змінилися у ціні

У сегменті зелені подорожчали щавель і салат. Водночас покупцям стали доступнішими зелена цибуля (з 265 – 280 до 250 – 270 гривень за кілограм) та рукола (з 295 – 310 до 245 – 255 гривень за кілограм).

Крім того, на українському ринку з'явилися перші цінові пропозиції на місцеву спаржу, що свідчить про старт нового сезону продукції.

У фруктово-ягідному сегменті зафіксували зниження цін на садову суницю (з 200 – 300 до 215 – 260 гривень за кілограм). Також дешевшими стали банани (з 70 – 75 до 65 – 75 гривень за кілограм), що додатково вплинуло на загальну динаміку ринку фруктів.

Особливо яскраво на ринку овочів України проявилася торішня білоголова капуста, яка почала стрімко дорожчати.

В Україні ціни на білоголову капусту врожаю 2025 року значно зросли через скорочення запасів і високий попит, досягаючи 8-15 гривень за кілограм.

У супермаркетах ціни на капусту варіюються: Metro 19,90 грн/кг, Megamarket 31 грн/кг, Novus 14,89 грн/кг, Auchan 22,90 грн/кг, Сільпо 23 грн/кг, АТБ 27,49 грн/кг.

Попри нинішнє здорожчання, білоголова капуста все ще коштує в середньому на 77% дешевше, ніж на початку травня минулого року. Водночас продавці не виключають, що ціни продовжать зростати й надалі, адже обсяги продукції на ринку швидко скорочуються.