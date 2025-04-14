Які ціни на великодні продукти наразі у магазинах

Зазвичай вартість кошика святкових продуктів у магазинах зростає з наближенням до самих свят. Великдень не став виключенням, адже деякі продукти дійсно наразі дорожчають.

Які ціни на великодні продукти будуть перед святом

Аналітики "Українського клубу аграрного бізнесу" говорять, що за два тижні до Великодня спостерігається зниження цін лише на бакалію, повідомляє 24 Канал. Натомість молочна продукція, курятина та більшість овочів дорожчають.

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В УКАБ підрахували, що ціни на продукти до Великодня можуть бути такі:

Найбільше подорожчало, як один із продуктів для випікання паски, масло – на 71%. Тепер його ціна в середньому складає 121 гривню за 200 грамів.

– на 71%. Тепер його ціна в середньому складає 121 гривню за 200 грамів. Традиційний для запікання свинячий ошийок додав на 2% в ціні за місяць й коштує на 20% більше, ніж торік – 275 гривень за кілограм.

додав на 2% в ціні за місяць й коштує на 20% більше, ніж торік – 275 гривень за кілограм. Сало залишається стабільним – 239 гривень за кілограм.

залишається стабільним – 239 гривень за кілограм. Твердий сир, який часто кладуть у кошик, зріс у ціні на 5% за місяць і на 21% за рік – вартує 595 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Ціни на помідори та огірки за останній місяць дещо знизилися через збільшення імпорту та вітчизняної пропозиції, але якщо порівнювати з цінами торік, то овочі подорожчали на 12 – 25%. Перед святами ціна за кілограм може коливатися також, але несуттєво.

Які прогнози щодо цін дає Інститут аграрної економіки

Натомість в Інституті аграрної економіки проаналізували ціни на такому рівні: