Світові ціни на пшеницю зросли: погода та війна США проти Ірану штовхають вартість угору

Минулого тижня біржові котирування пшениці у США продовжили зростання на тлі посухи в ключових аграрних регіонах і загострення ситуації навколо Ірану. Водночас аналітики прогнозують, що після зниження геополітичної напруги ціни можуть швидко піти вниз.

Війна США проти Ірану вплинула на ціну пшениці

Минулого тижня на американських біржах зберігалося спекулятивне зростання цін на пшеницю, спричинене спекотною та сухою погодою в основних регіонах її вирощування у США, повідомляє GrainTrade. Додатковим фактором подорожчання стали очікування можливих ударів США по Ірану, що у п'ятницю підштовхнуло котирування ще на 2,2 – 3,9%.

Читайте також Втрати елеваторів через війну склали 13 мільйонів тонн: чи є дефіцит сховищ

Загалом за місяць ціни на пшеницю підвищилися на 4 – 11,9% завдяки активізації спекулятивного попиту. Однак експерти очікують швидкої корекції ринку після зменшення геополітичної напруги, особливо з огляду на прогнози покращення погодних умов у США.

У п'ятницю березневі ф'ючерси продемонстрували зростання на провідних біржах:

SRW-пшениця в Чикаго подорожчала на 3,4% – до 217,25 долара США за тонну (плюс 11,9% за місяць);

HRW-пшениця в Канзас-Сіті зросла на 3,9% – до 210,5 долара США за тонну (плюс 6,7%);

HRS-пшениця в Міннеаполісі додала 2,7% – до 220,2 долара США за тонну (плюс 4%);

пшениця на біржі Euronext у Парижі піднялася на 2,2% – до 197,5 євро за тонну (233,3 долара США за тонну), що на 3,9% більше за місяць.

Які ще фактори сприяли росту світових цін?

Активність інвестиційних фондів також підтримала ринок. Великі фонди скоротили чисту коротку позицію щодо пшениці в Чикаго з 50 740 контрактів у вівторок до 17 297 контрактів у п'ятницю – це найнижчий показник із жовтня 2022 року. Водночас у Канзасі спеціалізовані фонди сформували найбільшу чисту довгу позицію з серпня 2023 року, збільшивши її на 14 813 контрактів, що свідчить про підвищений інтерес спекулянтів до регіонів із посушливими умовами.

В Україні минулого тижня експортні закупівельні ціни також зросли. Продовольча пшениця подорожчала ще на 50 гривень за тонну – до 10 600 – 10 700 гривень за тонну (216 – 220 доларів США за тонну), а фуражна – до 10 300 – 10 350 гривень за тонну (209 – 211 доларів США за тонну) з доставкою до чорноморських портів. Зростання підтримали світові біржові тенденції.

Втім, подальше підвищення цін на українську пшеницю може бути обмеженим через подорожчання морського фрахту, спричинене перекриттям Іраном Ормузької протоки. Тому учасники ринку не очікують тривалого зростання котирувань.

Ціни на сою злетіли до максимуму за 20 місяців: ринок чекає рішення США