На скільки критичні наразі втрати елеваторів?

Аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Агроцентру Київської школи економіки Павло Мартишев розповів, що елеваторна галузь України за роки повномасштабної війни зазнала збитків приблизно на 1,1 мільярда доларів США, повідомляє Delo.ua. Втрати потужностей для зберігання зерна складають до 13 мільйонів тонн.

За його словами, нині загальні елеваторні потужності в Україні становлять близько 53 мільйонів тонн, що приблизно на 4 мільйони тонн менше, ніж у 2021 році. Загалом за чотири роки війни країна втратила від 9 до 13 мільйонів тонн місткості для зберігання, хоча частину об’єктів згодом вдалося відновити.

Водночас суттєвого дефіциту потужностей наразі не виникає. Це пояснюється скороченням виробництва зернових і олійних культур — зі 106 мільйонів тонн у 2021 році до близько 76 мільйонів тонн у 2025 році.

За оцінками експертів, подальший стан інфраструктури зберігання залежатиме від безпекової ситуації та темпів відновлення аграрного сектору.

