Пшениця досягне піка цін до кінця зими в Україні

Експерти та аналітики відзначають доволі високу активність на українському експортному ринку пшениці. Січень і лютий традиційно є піковими місяцями для торгівлі зерном, коли ціни часто досягають найвищих позначок, а наразі ще й додалася корекція квот експорту з Росії, що збільшує інтерес до української пшениці.

Пшениця здорожчає до кінця зими

Аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК говорять, що попри певну стриманість імпортерів, українські трейдери демонструють стабільний темп експорту, повідомляє 24 Канал із посиланням на ВАР.

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Станом на 13 січня Україна експортувала майже 400 тисяч тонн пшениці, і, за прогнозами, до кінця лютого цей показник може сягнути 1 мільйона тонн. На тлі глобальних обмежень та квот, які впливають на пропозицію, ми бачимо стабільний експортний потенціал,

– зазначають аналітики ПУСК.

Одним із ключових факторів, що впливають на динаміку цін, є обмеження експорту російської пшениці. За словами аналітиків, трейдери поступово підвищують пропозиції. Умовна вартість пшениці в портах України коливається в межах 220 – 225 доларів за тонну.

Зверніть увагу! Експерти додають, що січень і лютий – це період, коли традиційно спостерігається максимум цін на пшеницю. Вони очікують, що умовна експортна ціна за третій клас може досягти 230 доларів за тонну.

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Аналітики також підкреслили роль локальних факторів у підтримці цін. Згідно з укладеним меморандумом між Українською зерновою асоціацією та Міністерством сільського господарства, обсяг експорту пшениці не перевищить 16,2 мільйона тонн. Це дозволяє уникнути різких змін на внутрішньому ринку.

Конкуренція між борошномелами та експортерами продовжує стимулювати локальний ринок. Це створює умови для стабільного зростання цін, особливо у зимовий період. На внутрішньому ринку умовні ціни за 2 – 3 клас пшениці знаходяться у діапазоні 9500 – 10300 гривень за тонну, залежно від обсягів партій. Зараз важливо стежити за світовими трендами та квотами, щоб оптимально розподілити експортні обсяги,

– вважають експерти.

Найближчі два місяці можуть стати оптимальним часом для продажу пшениці. Аналітики резюмують, що ринок, скоріше за все, продовжить "підтягуватись" до кінця зими. Але варто бути готовими до потенційних коливань у березні-квітні, коли почне надходити інформація про стан нового врожаю.