Завдяки чому український ячмінь додає у ціні

Підтримку цінам надає обмежена пропозиція від сільгоспвиробників та високий попит імпортерів на дану зернову, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК Інформ". Також підвищенню цін сприяє аналогічна цінова динаміка на суміжних ринках зернових культур.

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Так, у портах Великої Одеси та Дунаю ціни попиту на фуражний ячмінь підвищились на 2 – 4 долари за тонну і станом на 9 січня 2025 року озвучуються в межах 194 – 200 та 195 – 201 долара за тонну CPT-порт, Одеса та Дунай відповідно, порівняно з початком поточного місяця.

Зверніть увагу! Додатково на підвищення гривневих цін попиту вплинула переважно девальвація національної валюти по відношенню до долара США, відповідно до чого закупівельні ціни на ячмінь підвищились на 100 – 200 гривень за тонну, до 9200 – 9600 гривень за тонну CPT-порт.

Крім ячменю зростання експортних цін почалося і у більшості інших зернових. Особливо помітне зростання вартості пшениці за тиждень.